"İnanıyorum ki ittifak 24 Haziran’dan sonra da devam edecek"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'na ilişkin, "Bizim tabanlarımız zaten azami müştereklerde ittifak halindeydi. Biz sadece tavanda mukavelesini yaptık. Ben inanıyorum ki ittifak 24 Haziran’dan sonra da devam edecek." dedi.

Çubuk ilçesinde çok sayıda partili tarafından karşılanan Destici, daha sonra esnaf ziyareti yaparak, 24 Haziran'daki seçimlerde destek istedi.

Alperen Ocakları Çubuk Şubesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına da katılan Destici, burada yaptığı konuşmada, mazlum milletlerin 24 Haziran seçimlerini yakından takip ettiğini söyledi.

Cumhur İttifakı'na değinen Destici, şöyle konuştu:

"Bizim birlikteliğimiz zoraki bir birliktelik değildir. Ya da cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik aritmetik bir birliktelik de değildir. Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik hiç değildir. Zaten cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik sadece bir adayımız vardır. O da Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Biz ittifakımızı zoraki oluşturmadık. Bizim tabanlarımız zaten ittifak halindeydi. Bizim tabanlarımız zaten azami müştereklerde ittifak halindeydi. Biz sadece tavanda mukavelesini yaptık. Ben inanıyorum ki ittifak 24 Haziran’dan sonra da devam edecek."