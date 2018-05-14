İnce: ABD'nin bu tavrı Ortadoğu'ya barış getirmez (3)

Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK- Atilla ATMACA /KONYA, (DHA)- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ''ABD'nin bu tavrı Ortadoğu'ya barış getirmez. Yanlış bir iş yapıyorlar. Kudüs sadece Filistin ve İsrail'in değil. Kudüs, Müslümanlar için mübarek yerlerden biridir" dedi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Konya'nın Ereğli ilçesinde Yunus Emre Meydanı'nda düzenlenen mitingte halka seslendi. İnce, konuşmasının başında, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyanın karşı çıkmasına rağmen ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararını bugün uygulamaya koymasına değindi. İnce, şunları söyledi: ''ABD'nin bu tavrı Ortadoğu'ya barış getirmez. Yanlış bir iş yapıyorlar. Kudüs sadece Filistin ve İsrail'in değil. Kudüs, Müslümanlar için mübarek yerlerden biridir. Kosova'daki Müslümanı ‘da ilgilendirir, Ereğli'deki, Yalova'daki, Kırcaali'deki ilgilendirir. Gönlünde yeri vardır Müslümanların. Yapılan iş yanlıştır. 1980'de Birleşmiş Milletler‘in kutsal Kudüs şehrinin statüsü ve karakterini değiştirme diye kararını bir kez daha hatırlatıyorum. Daha geçtiğimiz günlerde 128 devlet ABD'nin bu kararını kabul etmemişti. Hayır demişti. Bu tür ortamlarda yeni çatışma ortamlarının olması kaçınılmazdır. Bölgede yeni çatışmaları doğurabilir.'' 'TÜRKİYE'DE YENİ BİR FİLİSTİN SÖMÜRÜSÜ BAŞLAYACAK' İnce, Filistin sorununun Türkiye'de son yıllarda siyasi istismar konusu olduğunu, Filistin ile ilgili en güzel açıklamayı Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un, Has Parti genel başkanlığı döneminde yaptığını ifade ederek, ''Has Parti genel başkanıyken bir açıklama yaptı. 'İsrail, en büyük zaferlerini Ak Parti döneminde yaptı' dedi. Doğru söylüyor. Türkiye'de şimdi yine Filistin sömürüsü başlayacak'' dedi. Filistin konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Geçmişte Gazze'ye gidecekti, 'Gazze'de abluka kalkacak' dedi. Gidebildi mi Gazze'ye, Gebze'ye gitti. Şimdi yine Filistin sömürüsü başlayacak. Ereğli'den Erdoğan'a sesleniyorum. Yazıktır, günahtır. Orada Müslümanlar ölüyor, acı çekiyor, yapma bunu. Doğru düzgün bir politika uygula. İsrail'e posta koyuyormuş gibi yapıp, arka planda anlaşma. Müslümanları kullanma, Müslümanları incitme, onlara yalan söyleme.'' İnce, daha sonra Cumhurbaşkanlığı döneminde neler yapacağını açıkladı.

