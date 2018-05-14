İnce: ABD'nin bu tavrı Ortadoğu'ya barış getirmez (3)

İNCE: WASHINGTON BÜYÜKELÇİSİNİ DERHAL ÇEKİN

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Konya mitingi öncesi Mevlana Müzesi'ni ziyaret edip, Mevlana’nın mezarı başında dua etti. Müze bahçesindeki öğrencilerle de sohbet eden İnce, bir öğrencinin büyüyünce Cumhurbaşkanı olacağını söylemesi üzerine, ''Önce ben aday oldum. Ben olayım. Ondan sonra sen ol'' diye espri yaptı.

İnce daha sonra Anadolu'nun düşman işgali sırasında Kuvayı Milliye'nin teşkilatlanmasını sağlayan Sivaslı Ali Kemal'in mezarını ziyaret etti.

Muharrem İnce, daha sonra Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda halka seslendi. İnce, şunları söyledi:

''Benim çağrım da tıpkı Mevlana'nın çağrısı gibi, Türkiye'yi birleştirmek için, Türkiye'yi kaynaştırmak, barıştırmak, uzlaştırmak, bir büyük şemsiye altında toplamak için, korku yerine umut demek için, nefret yerine sevgi demek için, çatışma yerine uzlaşma demek için gel diyoruz, gel. Adalet istiyorsan gel diyoruz. Bereket istiyorsan gel diyoruz. Hürriyet istiyorsan gel diyoruz. İş istiyorsan, aş istiyorsan gel diyoruz. Çocuklarına iyi eğitim istiyorsan gel diyoruz. Meydanlarda tezek diyenler var. Meydanlarda pislik diyenler var. Bunların hepsini bir kenara bırakacağız.''

İnce, üniversiteden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca işsiz kalmaları halinde gençlere 475 lira bursun ödenmeye devam edeceğini, tüm sınavlara girişte alınan ücretlerin de kaldırılacağını kaydetti.

ABD VE İSRAİL'İ KINADI

Kudüs'te bugün yaşananlara tepki gösteren Muharrem İnce, Türkiye'nin Washington Büyükelçisini derhal çekmesi gerektiğini söyledi. İnce, şöyle konuştu:

''Ortadoğu'da kötü şeyler oluyor. Müslümanlar öldürülüyor. İsrail'in yaptıklarını gördünüz bugün. Üç büyük dinin merkezi konumunda Kudüs. Amerika ve İsrail kalıcı bir husumet gerçekleştiriyor Ortadoğu'da. Kınıyoruz onları buradan. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlere sesleniyorum; Washington Büyükelçisini derhal çekin. Müslümanlar Kudüs'te öldürülürken Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler daha aklı başında davranmalıdır.''

'GAZZE'YE GİDECEĞİM'

İnce, Cumhurbaşkanı olduğu takdirde Gazze'ye gideceğini ifade ederek, ''Bakın devlette devamlılık esastır. Allah'ın izniyle Tayyip Erdoğan'ın koltuğuna ben oturduğumda, onun Türkiye Cumhuriyeti adına verdiği sözlerin takipçisiyim, 2013'ten beri 'Gazze'ye gideceğim' dedi ama gidemedi, size söz veriyorum beni Cumhurbaşkanı seçin, Gazze'ye gideceğim'' dedi.

'AHIR TEMİZLEMİŞ BİRİ OLARAK ÇİFTÇİNİN SORUNUNU ÇÖZECEĞİM'

Konya'nın tahıl ambarı olduğunu belirten İnce, çiftçilere ''Topraklarınız sizin, tapularınızın evde olması lazım. Tapularınız evde mi, bankada mı? Bankadaysa o göstermelik senin'' dedi. İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'köprü, tünel yaptılar mı' diye sorduğunu belirterek, ''Sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Tekel yaptım mı? Sen bu fakir milletin yaptıklarını 15 yılda sattın'' diye konuştu.

İnce, köylü çocuğu olarak, traktörü römorkuyla geri geri yanaştıran birisi olarak çiftçinin hak ettiği yere geleceğini söyledi. İnce, milletvekili olduktan sonra ahıra girip, temizlik yaptığını ve babasına yardımcı olduğunu da belirterek, ''Milletvekili biriyken ahırı temizlemiş biri olarak bu çiftçinin sorununu çözeceğim'' ifadelerini kulllandı.

'İNSAN KIZ KARDEŞİNİN BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARIR MI?'

Başörtüsü konusuna değinen İnce, ''Başörtüsünü çıkarak diyorlar. Benim kız kardeşim 12 yaşından itibaren başörtüsü takıyor. İnsan kız kardeşinin başörtüsünü çıkarır mı? Bu ülkede isteyen istediği gibi giyinecek, bizi ilgilendirmez. İster evinde, ister dışarda, ister devlet dairesinde nerede istiyorsa orada taksın. Böyle bir sorunumuz yok. Bunlar yalancıdır'' diye konuştu.