İnce: Adayın biri hapiste, diğerleri propaganda yapıyor, bu doğru değil (1)

'O ÇÖPLÜK DİYECEK, BEN GELECEK DİYECEĞİM' CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem ince, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki programının ardından Denizli'ye geçti. Önce Bozkurt ilçesini ziyaret eden Muharrem İnce, burada CHP'li belediyenin yaptırdığı güneş enerji santralinin açılışını yaptı, ardından da halka hitap etti. Sağanak yağmur altında toplanan vatandaşlara seslenen Muharrem İnce, konuşmasına, kürsünün arka bölümünde duran milletvekilleri ve belediye başkanlarını, vatandaşların arasına alıp başladı. Bütün vatandaşların sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapmalarını da isteyen İnce, "Bizim çılgın projemiz huzur. Birileri meydanlarda tezek diyecek, pislik diyecek, hiç cevap vermeyeceğim. Ben size geleceği, çocuklarımızı, ekonomiyi anlatacağım. Ekonomiyi nasıl batırdıklarını ve nasılı kurtulacağımızı anlatacağım. Nasıl kurtulacağız? Çocuklarımızı iyi eğitirsek, geleceğe umutla bakarız. Elinizdeki telefonları Türkiye yapamıyor, hepsini gavurlardan alıyoruz halk tabiriyle. Amacımız çocuklarımıza o telefonu yaptırmak. O pislik desin, ben telefon diyeceğim, o çöplük diyecek, ben gelecek diyeceğim, o çöplük desin, ben uzay diyeceğim. Onun projesi kanal kazmak olsun. Benim projem huzur. Barışacağız, barış gelecek. Türkiye bunu iyi okuyamazsa 100 yıl fakir kalır. Endüstri 4.0'ı yapmamız için bize enerji lazım. Enerjiyi de nereden bulacağız, yenilebilir enerji kaynaklarından. İşte tam istediğim belediye başkanı" diye konuştu. 'BEN NASIL GARİBAN KALDIM, O NASIL ZENGİN OLDU, ANLAYAMADIM' Gençlere projelerini de anlatan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "gariban" dediğini ifade ederek şunları söyledi: "Bana 'gariban cumhurbaşkanı adayı' dedi. 16 sene birlikte milletvekilliği yaptık. O başbakandı. Başbakanla milletvekilliği arasında çok fazla maaş farkı yok. Aynı maaşı aldık. Ben nasıl gariban kaldım, o nasıl zengin oldu anlayamadım ki. Ben onlardan daha zenginim, hukuk devletine, özgürlüklere inanıyorum. İnsanlar arasında Alevi, Sünni ayrımı yapmam, defterimde o yazmaz. Ülkemin bütün insanlarını kucaklıyorum. Şiirleri gönülden okuyorum. Yani mal varlığımız ona göre gariban olabilir, ama benim gönlüm ona göre çok zengin. Bir kere ben çocuklara 16 yıl fizik anlattım. Geleceği anlattım onlara. Peki 30 sene sonra ne olacak, bunu kim bilecek, akıllı çocuklarımız bilecek. Okuttuğum çocuklardan profesör, mühendis olanlar var. Bunları 16 yaşında keşfederdim. Geçenlerde birisiyle karşılaştım. 'Ne yapıyorsun' dedim. 'Kalp cerrahıyım' dedi. Mutluluğu görüyor musunuz? İşte bunun için zenginim. Çocuklarınız için adayım. Bir insanı hayatta üç kişi kıskanmaz, gerisi kıskanır. Bir anası, bir babası bir de öğretmeni kıskanmaz. Öğretmeni de kendisinden bir parça görür." 'MADEM EKONOMİ İYİ, NEDEN ENFLASYON YÜZDE 11' Konuşmasına "Ekonomik iyi mi kötü mü" diye sorarak devam eden Muharrem İnce, "Şimdi madem ekonomi iyi, neden gelişmiş ülkelerde enflasyon yüzde 3 iken, bizde yüzde 11? Cari açık bizde niye yüzde 51? Neden gençlerin yüzde 20'si işsiz? Ortada bir sorun var. Ben bunu Kemal Sunal filmlerine benzetiyorum. İki hasta var ve doktora gidiyorlar tahlil sonuçları karışıyor. Türkiye'nin tahlil sonuçları da başka bir ülkeyle karımış. Batıyoruz beyler bayanlar, batıyoruz. Buradan nasıl çıkacağız? Medyaya güveniyor musun, hayatta güvenmiyorum. Bir kadınlara, bir de gençlere güveniyorum. Bu iktidarı kadınlarla ve gençlerle değiştireceğiz. Önce hukuk devleti, bağımsız mahkemelere herkes inanacak. Mahkemeler bağımsızdır" diye konuştu. 'TAYYİP ERDOĞAN'I YARGILAMAK BENİM İŞİM DEĞİL' Kendisine "Tayyip Erdoğan'ı yargılayacak mısın" diye sorduklarını belirten Muharrem İnce, "Hayır. O benim işim değil. O mahkemelerin işi. Sen onu yargılarsın, ondan sonrakiler seni. Devletler intikamla yönetilmez. Birinci sınıf hakimler var, onlar arasından kurayla seçerim yüksek yargıyı. Yüksek hakimlere derim ki; Çay toplamaya gitme. Düğmeni ilikleme, adam gibi görevini yap derim onlara. Cumhurbaşkanı olduğumda, yüksek yargının toplantısına gittiğimde, yargıçlar ayağa kalkmayacaklar. Kalkmamalı. Onlar yüksek yargıçlar. Günü geldiğinde beni de yargılamalı, Tayyip Erdoğan'ı da yargılamalı. Öyle olursa memleket düzelir" dedi. 'ÇOCUĞUN GELECEĞİNİ EĞİTİM DEĞİŞTİRİR' Konuşmasına "Çocuğun geleceğini sadece eğitim değiştirir" diyerek devam eden Muharrem İnce, "1986 yılında Artvin'de öğretmenim, bir hademe vardı. Onun iki çocuğu vardı; çocuklarından birisi şimdi hakim, diğeri bankada müfettiş. 'Dindar nesil yetiştireceğim' diyor. Senin haddine mi düşmüş. Senin görevin değil o, ailelerin görevi. Benim de rahmetli dedem hep Kuran kursuna gönderirdi beni. Biz bilmiyor muyuz yani? Sizden mi öğreneceğiz? Devletin görevi matematik, fizik, kimya öğretmektir" diye konuştu. Muharrem İnce, konuşmasının ardından Bozkurt Belediyesi'ni ziyaret etti. Taylan YILDIRIM - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA)

