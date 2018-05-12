İnce: Adayın biri hapiste diğerleri propaganda yapıyor, bu doğru değil (2)

DİNAR'DA KALABALIĞA SESLENDİ CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen programa katıldı. İlçede CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Savaş Erdoğan ve kalabalık bir grup tarafından üzerinde fotoğrafının bulunduğu 'Seninleyiz cesur yürek' yazılı pankartla karşılanan Muharrem İnce, Dinar Cumhuriyet Meydanı'ndaki parti otobüsünden kalabalığa seslendi. 'TEZEK' DESİNLER, 'ÇÖP' DESİNLER, CEVAP VERMEYECEĞİM' Muharrem İnce, "Traktörü kim yanaştırabilir? Köylü çocuğundan başka biri traktörü yanaştırabilir mi? Muharrem İnce traktörü geri geri yanaştırabilir. 'Tezek' desinler, 'çöp' desinler. Cevap vermeyeceğim. Çünkü testinin içinde ne varsa, ağzından o dökülür. Hiç cevap vermeyeceğim, gerek yok buna. Çocuklarımızın okullarının iyi olması, nitelikli olması için, onları geleceği için çalışacağım. Çocuklarımızın iş bulması için, aş bulması için çalışacağım. Millete yalan söylemek yok. Ne milleti kandıracağım, ne de millet beni kandıracak. Ne FETÖ beni kandıracak. Ne de ben milleti kandıracağım. Bunu başarabiliriz. Umutlarınızı tazeleyin. Umutlarınızı yeşertin. Tıpkı 1977'de Ecevit'in Karaoğlan olduğu günler var ya, böyle bir rüzgar esiyor. Aynen öyle bir rüzgar esiyor" dedi. 'HERKESİN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM' Aday olduğu gün parti rozetini çıkardığını kaydeden İnce, "Dedim ki; 'Ben sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı değil, 81 milyonun cumhurbaşkanı adayıyım.' Herkesin Cumhurbaşkanı olacağım. Türkiye'nin onurlu bir dış politikası olacak. Dış politikada başı dik bir politikası olacak. Türkiye'de 81 milyon birbirini kucaklasa, bir olsa, Fransa, Kuran'ı Kerim'e laf atabilir mi? Ama şimdi ediyor. Niye? Zayıf ülke görüntüsünde. Sen Esad'la kavga ediyorsun. 3.5 milyon Suriyeli Türkiye'de, 35 milyar dolar para harcıyorsun. Ama köylüye geldi mi, yok. Çiftçiye geldi mi yok" dedi. 'ZOR OLAN HUZUR GETİRMEK' Eliyle Rabia işareti yaparak konuşmasını sürdüren Muharrem İnce, şöyle konuştu: "Elini Rabia işareti yaparak böyle geziyordu. Artık 5 yapması gerek. Çünkü dolar 5 oldu. Mazot gitti. Mazot 6 lira. Bunların hepsini halledebiliriz. Biz büyük ülkeyiz. İki şey konusunda sizlere söz veriyorum. Bir terörle mücadele, iki yolsuzluklarla mücadele. Size köylü çocuğunun namusuyla söz veriyorum. Bu milli davaları sonuna kadar takip edeceğiz. Kararlı, etkin, başı dik bir dış politikamız olacak. Yıl 1923, Cumhuriyet yeni kurulmuş. 1926 Atatürk Alpullu Şeker Fabrikası'nı kurdu. Atatürk bu fabrikayı keyif için mi kurdu? Yani çayın yanında keyif mi yapalım? Hayır, hayır, değil. O ne biliyor musunuz? O ilaç, ilaç. Çünkü en önemli sorun 1926'da ishal. Çocuklar ishalden ölüyor. Çocuklara şekerli su veriyorlar. Şeker fabrikası onun için kuruldu. Şeker pancarı üreticisi bitti. Buğday üreticisi bitti. Çay üreticisi bitti. Fındık üreticisi bitti. Üreten her şeye düşman oldular. Yaptıkları şey ne biliyor musun? Tek şey AVM. Tek işleri alışveriş merkezi yapmak ve gariban çocukları 16 saat orada çalışıyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı sözde. 1 Mayıs'ta AVM'ler açık, işçiler çalışıyor. Herkesin bir çılgın projesi var. 50 sene önce Demirel yaptı birinci köprüyü. İkinci köprüyü Özal yaptı. Üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü de İnce yapar. Kolay iş bunlar. Zor olan huzur getirmek huzur. Ben zora talibim. Bu memlekete huzur getireceğim. Ben buna talibim." Kalabalığa 'Hiç aç mısınız' diye sormuyorsunuz şeklinde seslenen Muharrem İnce, "24 Haziran'da Çankaya'da yemek var, sizi oraya davet ediyorum" dedi. Muharrem İnce konuşmasının ardından Denizli'ye gitmek için ilçeden ayrıldı. Ahmet DAĞLI- Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)

