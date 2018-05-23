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"İnce, Amerika'nın çözümünü dillendiriyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 15:59 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek: - "(Muharrem İnce'nin 'Suriye'de yeni anayasa yapılmalı' açıklaması) Amerika'nın oradaki çözümünü dillendiriyor. Amerika da 'Yeni anayasa yapacağım' diyor Suriye'ye. Suriye anayasasını Suriye devleti ve milleti yapar. Suriye'nin anayasasını Amerika yapamaz, Trump yapamaz, Muharrem İnce yapamaz"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Suriye'de yeni bir anayasa yapılmalı" yönündeki açıklamalarıyla ilgili, "Amerika'nın oradaki çözümünü dillendiriyor. Amerika da 'Yeni anayasa yapacağım' diyor Suriye'ye. Suriye anayasasını Suriye devleti ve milleti yapar. Suriye'nin anayasasını Amerika yapamaz, Trump yapamaz, Muharrem İnce yapamaz." dedi.

Perinçek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Vatan Partisinin 27. dönem milletvekili aday listesinde gençlere ilk sıralarda yer verildiğini belirten Perinçek, 208 gencin Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde liste başı olduğunu söyledi.

Partisine ve cumhurbaşkanı adayı olarak kendisine yer verilmemesi nedeniyle basını eleştiren Perinçek, bir köşe yazısında diğer adayların burçları ile ilgili değerlendirme yapılmasına rağmen kendisine yer verilmediğine dikkati çekti.

Perinçek, "Doğu Perinçek'in burcu yok, uzaydan gelmiş çünkü sistemin dışında." dedi.

HDP'nin PKK'nın uzantısı değil PKK'nın direkt kendisi olduğunu ifade eden Perinçek, şöyle konuştu:

"Muharrem İnce Bey, onlardan birini cumhurbaşkanı yardımcısı yapacakmış. HDP ile PKK ile güya hükümet olacaklar. PKK, hükümet sandalyesine oturtulacak. Mümkün mü bu? Bu plan Amerika'nın kaos planı. Ey gazeteler, ey televizyonlar siz bu kaos planına hizmet ederek nereye gidiyorsunuz? Kaosa yuvarlanıyorsunuz."

Borsa İstanbul Grubu'nun borsanın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamının Türk lirasına çevirmesini olumlu bulduklarını belirten Perinçek, bunu kendilerinin yıllar önce savundukları bir adım olduğunu söyledi.

Perinçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Suriye'de yeni bir anayasa yapılmalı" yönündeki açıklamasıyla ilgili bir soru üzerine, "Amerika'nın oradaki çözümünü dillendiriyor. Amerika da 'Yeni anayasa yapacağım' diyor Suriye'ye. Suriye anayasasını Suriye devleti ve milleti yapar. Suriye'nin anayasasını Amerika yapamaz, Trump yapamaz, Muharrem İnce yapamaz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

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