İnce: Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz (2)

DUMLUPINAR'DA MHP'Lİ BELEDİYE İÇİN YAPILACAK TESİSİN TEMELİNİ ATTI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde CHP'li Ankara Yenimahalle Belediyesi tarafından MHP'li Dumlupınar Belediyesi için yaptırılacak olan Konukevi ve Sosyal Tesis'in temelini attı.

Uşak'tan Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine gelen Muharrem İnce, ilçe meydanında düzenlenen mitinge katıldı. Kalabalığa hitaben konuşma yapan İnce, "Sendikalarımız, okullarımız, her şey bölündü. Köylülerimiz bölündü ve şehitlerimiz bölündü. Şehitler ve gaziler arasında ayrımcılık yapıldı. Şimdi biz yeniden bu milleti toparlamak için yeniden ayağa kaldırmak için 81 milyonun cumhurbaşkanı olmak için 4 Mayıs'ta parti rozetini çıkarttım, Türk bayrağı rozeti taktım. Allah'ın izni, halkın isteği ile 24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçildiğimde herkesi kucaklayacağım. Projemiz 3 B. Barışacağız, hepimiz barışacağız. Türk-Kürt yok, Alevi- Sünni yok, sağcı-solcu yok, AK Parti CHP'li yok. 81 milyon var. Amacımız insanları birleştirmek. Bir büyük şemsiye altında toplamak, uzlaşmayı sağlamak. 2; ekonomik olarak büyüyeceğiz ve sonra daha sonra adil bölüşeceğiz. Bu 3 B'yi de 3 Y ile yapacağız. 1; yönümüz beli olacak, bizi Avrupa'dan da kopardılar, Suriye'den de kopardılar. Biz Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz, zenginleşmek istiyoruz, refah içinde yaşamak istiyoruz, özgürlük içinde yaşamak istiyoruz, gelişmiş bir demokraside yaşamak istiyoruz. 2; yöntemimiz belli olacak. Hukuk devleti, evrensel kurallar, özgürlükler. İsteyen istediği gibi giyinecek, başörtülü kardeşim ister sokakta, ister evde, isterse devlet dairesinde nasıl giyinirsen giyin kimse karışmayacak. Bir de yeni bir yönetime ihtiyacımız var. Bir güçlü lidere ihtiyacımız var, tek adama değil."

'SEÇİMİ BEKLEME YARIN HEMEN VER HADİ'

Muharem İnce, 3 bin 600 katsayısını hemen verilmesini isteyerek, "Dün diyor ki Sayın Erdoğan; 'Polislere, öğretmenlere 3 bin 600 katsayısını vereceğiz.' 16 yıldır neredesin? Şimdi Muharrem İnce çıktı meydana dedi ki; 'Polise, öğretmene, din görevlisine, hemşireye 3 bin 600'ü vereceğim' dedi. 16 yıl sonra mı aklın başına geldi ? Peki, seçimi bekleme o zaman kanun hükmünde kararname ile hemen yarın ver hadi" diye konuştu.

Muharrem İnce, konuşmasının ardından CHP'li Ankara Yeni Mahalle Belediyesi tarafından MHP'li Dumlupınar Belediyesi için yaptırılacak olan Konukevi ve Sosyal Tesis'in temeli Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan ile birlikte butuna basarak attı. İnce, daha sonnra ilçeden ayrıldı.