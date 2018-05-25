HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İnce: Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 18:59 | Son Güncelleme

ECEVİT'İN MİTİNGİNİ HATIRLATTI CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Uşak'taki mitingin ardından Afyonkarahisar'da halka hitap etti.

İnce: Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz (3)

ECEVİT'İN MİTİNGİNİ HATIRLATTI
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Uşak'taki mitingin ardından Afyonkarahisar'da halka hitap etti. Eşi Ülkü İnce'yle birlikte sahneye çıkarak Afyonkarahisarlıları selamlayan Muharrem İnce, rahmetli Bülent Ecevit'in 1977'deki Afyon ziyaretiyle konuşmasına başladı. İnce, "Yıl 1977. rahmetli Ecevit buraya gelir, o 77 mitinginden sonra tavan yapıyor. Şimdi aynı yerde miyiz? Ne diyordu Ecevit, 'Biz milliyetçiliği dağlara taşlara yazdık, duvarlara değil, Afyon'un haşhaş tarlalarına, Kıbrıs'ın Beşparmak dağlarına yazdık' diyordu" dedi.
Ardından eline önce 30 litrelik benzin bidonunu alan İnce, "Önce ekonomiyi anlatayım, 2002 Kasım, Erdoğan iktidara geldi. 2002'de bunu 50 lirayla dolduruyordunuz, şimdi 50 lirayla bunu dolduruyorsunuz" diyerek 8 litrelik diğer benzin bidonunu gösterdi.
İnce, "Ama temelin işi gibi, 'Ben hep 50 liralık alıyorum' derseniz o ayrı. Yine nasıl fakirleştiğinizin göstergesi bu. Meydanlarda '3 çocuk yapın, 5 çocuk yapın' diyor. Cumhurbaşkanı olduğumda çocuk sayısı sizin işiniz. Ama kimseden de aşağıya kalmayın ha. Doğum yöntemi sizin işiniz onu bilemem ama bu çocuk bezi, bunda KDV yüzde 18. Bu da garip, bu da cumhurbaşkanının işi. Ben cumhurbaşkanı olduğumda çocuk bezindeki bu KDV düzenlenecek. Koca 81 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti bebeğin donundan, bezinden medet ummaz. Devam, bebeğe süt içireceğiz. KDV yüzde 8. Bebeğe süt içireceğim ne KDV'si, olmaz bunu indireceğiz. Bebek maması. Bebekten söz ediyorum, değerli Afyonkarahisarlılar. Bizim geleceğimiz, yüzde 8 KDV, bunu da indireceğiz. Meydanlara gelip 3 çocuk yap, 5 çocuk yap, bol keseden at. Yapacak da nasıl yapacak. Cumhurbaşkanının görevi çocuk sayısını söylemek değil, bebek bezindeki KDV bezini indirmek. Ben size 50 lirayla bunu değil, bunu doldurmayı vaad ediyorum" diyerek, 30 litrelik benzin bidonu gösterdi.
TÜRKİYE'YE FİLİSTİNLİ VİZEYLE, İSRAİLLİ VİZESİZ GELİYOR
Hayvancılık ve tarımın bu köylü çocuğu tarafından kalkındırılacağını ve tarıma dayalı sanayiyi geliştireceklerini belirten Muharrem İnce, yerli ırklar ve tohumların yok edildiğini ve her sene İsrail'den tohum alındığını belirterek, "Meydanlara çıkmış 'Filistin için miting yapıyorum.' Müslüman kardeşlerimiz Filistin'de katlediliyor, diyoruz ki 'Filistin mallarını boykot et.' 'Etmem' diyor. 'İsrail'den petrol taşımacılığını yapma', 'Yapacağım' diyor. 'Tohumlarını alacağım' diyor. E peki Filistinliler için ne yaparsın sen, 'Bir tek miting yaparım' diyor. Sıkı dudun bir şey söyleyeceğim, sözde Filistinli Müslümanları savunuyor ya, 'İsrail'le yaptığı gizli anlaşmaları iptal et' diyoruz, 'Etmem' diyor. Mesela bir Filistinli Türkiye'ye gelmek istese, bir de İsrailli gelmek istese, Filistinli Müslüman Türkiye'ye gelmesi için vize alması lazım, İsraillinin vize almasına gerek yok. O kahvelerde size Erdoğan taraftarlığı yapanlara bunu anlatın, bu mübarek Ramazan ayında bize laf söylenenlere bunu anlatın. Deyin ki, 16 yıldır bunlar iktidarda, Filistinli Türkiye'ye vizeyle geliyor, İsrailli vizesiz geliyor. Bu nasıl Müslümanlık, bu nasıl Filistin taraftarlığı?" diye konuştu.
'HAFTAYA TRT'NİN ÖNÜNDE MİTİNG YAPACAĞIM'
Afyonkarahisar mitingi öncesindeki Uşak mitingini özel kanalların 20-25 dakika, TRT'ninse 10 dakika verdiğini belirten Muharrem İnce, "Önümüzdeki hafta TRT'nin önünde miting yapacağım, söz. Bunu yapacağım. Engin başkan, programı yapalım, TRT'nin önünde miting yapacağız. Vereceksin mecbursun, ben sana elektrik parasından, para ödüyorum. Sizler de ödüyorsunuz, hepimiz ödüyoruz. Hakkımız var orada, hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Çıkarın telefonlarınızı, çıkarın akıllı telefonları, TRT'ye inat siz canlı yayın yapın. 24 Haziran'dan sonra ben cumhurbaşkanı olduğumda emin olun o TRT milletin televizyonu olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı olduğunda sarayda oturmayacağını ve orayı bilim yuvası yapacağını anlatan İnce, "16 yıldır milletvekiliyim, 14 yıldır kirada oturdum. Son 1,5 yılda apartman dairesi sahibi oldum. Daha doyamadım. Benim evim bana saray gibi geliyor. Evimde otururum ne olacak. Devletin işleri için de Çankaya Köşkü'nü kullanırım" dedi.
'AÇ KAL, TUVALETE GİTME, HASTALANMAK YASAK'
Muharrem İnce, konuşmasının sonunda vatandaşlara sandık güvenliğiyle ilgili uyarılarda bulundu. İnce, "Hedef büyük, işimiz zor, zamanımız dar. Sizden istediğim şu, konu komşu, berber, manav, akraba, dayıoğlu, emmioğlu kim varsa herkese tek tek anlatacaksınız. Sonra sandık, sandık seçimin namusu, o gün aç kal, tuvalete gitme, hastalanmak yasak" dedi.
İnce, miting sonunda meydandaki vatandaşlarla özçekim yapıp, karanfil dağıttı.

Mehmet ÇINAR/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

İnce: Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz (3)İnce: Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz (3)İnce: Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz (3)İnce: Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz (3)

PARTNERHem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!
"Dünya 5'ten büyük dediğimiz için bütün bu saldırıları yapıyorlar"
Bakan Özhaseki: Devletin gönderdiği paralar dağa gönderildiBakan Özhaseki: Devletin gönderdiği paralar dağa gönderildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

AK Partili Hamza Dağ: İzmir'de birinci parti çıkacağız

AK Partili Hamza Dağ: İzmir'de birinci parti çıkacağız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi

Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda büyük değişim

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda büyük değişim

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.