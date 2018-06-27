"İnce bizim değerimizdir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse şunu unutmasın, herkese açık ve net söylüyorum, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir. Onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Bizde ayrılık gayrılık yoktur. Biz bir dava adamıyız, biz ilkelerin insanıyız." dedi.

CHP İzmir İl Örgütü mensubu bir grup, Kılıçdaroğlu'na destek amacıyla sabah saatlerinde parti genel merkezine geldi.

Kılıçdaroğlu da parti genel merkezine gelişinde, kendisine destek amacıyla gelenleri selamlayarak konuşma yaptı.

Konuşmasına, "Bugün çok sevinçli bir günümdeyim. Havuz medyasına manşet olduk. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?" diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, bütün seçim süreci boyunca, konuşmalarından bir cümle bile kullanmayanların, bugün kendisini manşetlere taşıdığını belirtti.

"Ne kadar mutluyum emin olun anlatamam. Havuz medyasında manşetsek demek ki yaptığımız iş doğru." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Biz, inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz, bütün arkadaşlarımızla beraber. Hiçbir arkadaşımızı partimizin dışında düşünmek, asla böyle bir düşüncem yok, inancım da yok. Herkesi kucaklayacağız. 81 milyonu kucaklayacağız. Buraya gelmek isteyen arkadaşlarım vardı, il başkanlarım telefon etti sabah, 'kimse gelmesin' dedim. Hiçbir arkadaşım gelmesin, normal çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzde yerel seçimler var ve o seçimler için son derece hazırlıklı yolumuza devam edeceğiz. Kararlılıkla devam edeceğiz. Duvarın bir kısmını yıktık, önümüzdeki seçimlerde duvarın tamamını yıkacağız. Dün de daha önce de söyledim, biz önümüzdeki seçimlere gerçekten de ciddi bir hazırlıkla gideceğiz. Bunun mücadelesini, çalışmasını el birliğiyle yapacağız. Gönül gönüle Türkiye'yi gerçek anlamda demokrasiye kavuşturmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz."