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"İnce bizim değerimizdir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 13:17 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Hiç kimse şunu unutmasın, herkese açık ve net söylüyorum, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir. Onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Bizde ayrılık gayrılık yoktur. Biz bir dava adamıyız, biz ilkelerin insanıyız" - "Biz, inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz, bütün arkadaşlarımızla beraber. Hiçbir arkadaşımızı partimizin dışında düşünmek, asla böyle bir düşüncem yok, inancım da yok" - "Sevgili arkadaşım Muharrem İnce '81 ili gezeceğini' ifade ediyor. Bütün il başkanlarıma talimatımdır, geldiği zaman karşılayacaksınız, halkla buluşturacaksınız, ne gerekiyorsa yapacaksınız, gelerek, sevinerek ve bir heyecan içinde yolcu edeceksiniz. Hiçbir endişemiz yok"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse şunu unutmasın, herkese açık ve net söylüyorum, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir. Onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Bizde ayrılık gayrılık yoktur. Biz bir dava adamıyız, biz ilkelerin insanıyız." dedi.

CHP İzmir İl Örgütü mensubu bir grup, Kılıçdaroğlu'na destek amacıyla sabah saatlerinde parti genel merkezine geldi.

Kılıçdaroğlu da parti genel merkezine gelişinde, kendisine destek amacıyla gelenleri selamlayarak konuşma yaptı.

Konuşmasına, "Bugün çok sevinçli bir günümdeyim. Havuz medyasına manşet olduk. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?" diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, bütün seçim süreci boyunca, konuşmalarından bir cümle bile kullanmayanların, bugün kendisini manşetlere taşıdığını belirtti.

"Ne kadar mutluyum emin olun anlatamam. Havuz medyasında manşetsek demek ki yaptığımız iş doğru." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Biz, inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz, bütün arkadaşlarımızla beraber. Hiçbir arkadaşımızı partimizin dışında düşünmek, asla böyle bir düşüncem yok, inancım da yok. Herkesi kucaklayacağız. 81 milyonu kucaklayacağız. Buraya gelmek isteyen arkadaşlarım vardı, il başkanlarım telefon etti sabah, 'kimse gelmesin' dedim. Hiçbir arkadaşım gelmesin, normal çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzde yerel seçimler var ve o seçimler için son derece hazırlıklı yolumuza devam edeceğiz. Kararlılıkla devam edeceğiz. Duvarın bir kısmını yıktık, önümüzdeki seçimlerde duvarın tamamını yıkacağız. Dün de daha önce de söyledim, biz önümüzdeki seçimlere gerçekten de ciddi bir hazırlıkla gideceğiz. Bunun mücadelesini, çalışmasını el birliğiyle yapacağız. Gönül gönüle Türkiye'yi gerçek anlamda demokrasiye kavuşturmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz."

Kılıçdaroğlu, bu seçimlerin, eski klasik seçimler gibi olmadığını, yeni bir sistem, rejim içinde yeni bir seçim anlayışıyla yollarına devam edeceklerini vurgulayarak, "Hiç kimse şunu unutmasın, herkese açık ve net söylüyorum, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir. Onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Havuz medyası da bunu çok iyi bilsin. Bizde ayrılık gayrılık yoktur. Biz bir dava adamıyız, biz ilkelerin insanıyız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yolumuza devam ediyoruz"

"Kim bizimle beraber yürümek istiyorsa hep beraber gönül gönüle, birlikte yürüyeceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi, adaleti, hakkı ve hukuku getirinceye kadar yürüyeceklerinin altını çizdi.

CHP'nin hakkın, hukukun, adaletin, barışın ve huzurun teminatı olduğunu bildiren Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"CHP bütün Türkiye sathında ve yurt dışındaki yurttaşlarımızın da güvenliğini sağlayan tek siyasal örgüttür, tek partidir. Çünkü biz Kuvayımilliye'den geliyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden 81 milyonu kucaklıyoruz. Sevgili arkadaşım Muharrem İnce '81 ili gezeceğini' ifade ediyor. Bütün il başkanlarıma talimatımdır, geldiği zaman karşılayacaksınız, halkla buluşturacaksınız, ne gerekiyorsa yapacaksınız, gelerek, sevinerek ve bir heyecan içinde yolcu edeceksiniz. Hiçbir endişemiz yok. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, sağolun, varolun. Yolumuza devam ediyoruz."

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu chp izmir il örgütü muharrem ince

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