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İnce: Bu akşam saat 21.00'de Erdoğan ile görüşeceğim

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 16:23 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Bu akşam saat 21.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğiz" dedi.

EDİRNE, (DHA)- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Bu akşam saat 21.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğiz" dedi.
Muharrem İnce, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaretinin ardından, Edirne İstasyon Meydanı'ndaki mitingte halka seslendi. İnce, konuşmasının başında, "Bu akşam saat 21.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde görüşeceğiz" dedi.

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