BOLU (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cuma namazını köy camisinde kıldı.

Miting için Karabük'e giden İnce, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ile cuma namazı için güzergahında bulunan Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Yunuslar köyünde durdu.

İnce namazını burada kıldıktan sonra Karabük'e hareket etti.

