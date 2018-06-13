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İnce: Darbeyi eniştesinden öğrenen adam, istihbarattan bahsedemez (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 18:07 | Son Güncelleme

GİRESUN'DA KONUŞTU: TAZE KANA İHTİYAÇ VAR CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ordu'dan Giresun'a gelerek Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

İnce: Darbeyi eniştesinden öğrenen adam, istihbarattan bahsedemez (2)

GİRESUN'DA KONUŞTU: TAZE KANA İHTİYAÇ VAR
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ordu'dan Giresun'a gelerek Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Kalabalığı selamlayan İnce, "Gördüğümü söyleyeyim mi? Bu iş tamam. Ama şımarmak yok. İntikam yok. Aklı başında, sakin bir şekilde Türkiye'nin sorunlarını çözeceğiz. Türkiye'yi barıştıracağız önce. Türk- Kürt barıştıracağız. Alevi- Sünni barıştıracağız. Kadın- erkek sağcı- solcu, başı açık- başı kapalı, ayrımcılık olmadan herkesi kucaklayarak. Önümüz Ramazan Bayramı. Giresun'dan bütün Türkiye'deki Ak Parti'li, Milliyetçi Hareket Parti'li, İYİ Parti'li, HDP'li, CHP'li, Saadet Parti'li kardeşlerimin 81 milyonun Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. 4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adayı olduğumda parti rozetini çıkardım. Türk bayrağı taktım. Artık herkesin Cumhurbaşkanı olacağım. Kavga yok. Hemen barışacağız" dedi.
İnce, "Türkiye'de 16 yılda en kötü giden şey eğitim. AK Parti'li anneler de şikayetçi, CHP'li anneler de şikayetçi. Benim Cumhurbaşkanlığımda hiçbir sınavdan ücret alınmayacak. Çocukları iyi yetiştireceğiz. Ayrımcılık yapmadan" diye konuştu.
Ezan okunması nedeniyle konuşmasına ara veren İnce, sonrasında konuşmasına şöyle devam etti:
"Ezan namaza çağrıdır ama dar anlamıyla namaza çağrıdır. Bir de geniş anlamı vardır. O geniş anlamı da şudur; bir iddianın, bağımsızlığın sembolüdür o. Bayrak ve ezan bağımsızlığın sembolüdür. Yani biz bu topraklardayız, bir iddianın adıdır o. Eğer bugün bu topraklarda günde 5 vakit özgürce ezan okunuyorsa onu gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Bir bütün halde düşüneceğiz. Muğla'da turizmi desteklerken Giresun'da fındıkçıyı unutmayacağız. Adana'da narenciyeyi değerlendirirken, Konya'daki buğdayı unutmayacağız. Dünyadaki fındığın yüzde 75'ini üret ama verimini artırama, fiyatını sen belirleyeme. Yüzde 75'ini sen üret, fiyatı Hamburg'ta belirlensin, İtalya'da belirlensin. Yok böyle bir şey. Tarıma dayalı sanayiyi kuracağız. Fındığı bizden alıyorlar 20 katı para kazanıyorlar. Zeytin yağını dökme olarak alıyorlar, şişeleyip, paketleyip 20 katı fiyatına satıyorlar. O zaman bizim bu fındığı marka yapmamız lazım. Nasıl otomobil, tekstil, zeytin yağında markamız yoksa ne yazık ki fındıkta da markamız yok. Hemen iki ay sonra sezon başlayacak. Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı yemin töreni, hemen söylüyorum fındık 15 lira olacak. Türkiye'de bu ekonomiyi büyüteceğiz. Eğer bu milletin parası çalınmasın kaynak var."
Ekonomi ile ilgili konuşan İnce, "Arkadaş faizle kavga etti, faiz yükseliyor. Dolarla kavga etti, dolar yükseliyor. Euro ile kavga ediyor, euro yükseliyor. İnce ile kavga ediyor, İnce yükseliyor. Kimle kavga etse yükseliyor. Emin olun cumhurbaşkanı seçileyim, döviz kendiliğinden düşecek. Ekonomimiz rahatlayacak, insanlarımız özgürleşecek. Türkiye'nin ağır sorunları büyük sorunları var. Türkiye'nin büyük sorunlarını yorgun bir adam çözemez, taze kana ihtiyaç var. Bunu el birliği ile başaracağız. Güven veren bir cumhurbaşkanı, herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanı, 'Aş, iş, ekonomi gelecek' diyen bir cumhurbaşkanı gelecek, gelecek, gelecek. Erdoğan, geçmişle kavga etmeye devam etsin. Geçmişle bugünü kavga ettirenler, geleceği kaybederler. O, savaş ekonomisi uygulasın, biz barış ekonomisi uygulayacağız" dedi.
Birleşmiş Milletler'in bugün '2,5 milyon Suriyeli, Türkiye'ye her an gelebilir' dediğini belirterek, "Ne yapacak 6,5 milyon. Türkiye'nin şu anda Suriye'de büyükelçisi yok. Niye Erdoğan Esad'la kavgalı, Ben cumhurbaşkanı olduğumda hemen Şam'a büyükelçi göndereceğim. Türkiye'de yaşayan Suriyelileri güle oynaya, davullu zurnalı memleketlerine göndermek için" diye konuştu.
İnce, konuşmasının ardından alandan ayrıldı.

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İnce: Darbeyi eniştesinden öğrenen adam, istihbarattan bahsedemez (2)İnce: Darbeyi eniştesinden öğrenen adam, istihbarattan bahsedemez (2)İnce: Darbeyi eniştesinden öğrenen adam, istihbarattan bahsedemez (2)İnce: Darbeyi eniştesinden öğrenen adam, istihbarattan bahsedemez (2)

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