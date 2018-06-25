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İnce: "Eldeki tutanaklarda yenilmişseniz, yenilmişsinizdir. 'Bunu kabul etmiyorum ben, sokaklara çıkalım.' Bu demokrasi değil ki."

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 12:27 | Son Güncelleme

İnce: "Eldeki tutanaklarda yenilmişseniz, yenilmişsinizdir. 'Bunu kabul etmiyorum ben, sokaklara çıkalım.' Bu demokrasi değil ki."


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