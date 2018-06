İnce: Erdoğan'a soruyorum; o komutanı ihraç edecek misin? -3

Konuşmasının devamında, gençlere 19 Mayıs'ta 500'er TL burs vereceklerini, her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına eğitime göndereceklerini ve okul bitince bursun kesilmeyip, işe girene kadar devam edeceğini de vadeden İnce, "Bu seçimi gençler ve kadınların sayesinde kazanacağız. Nüfusun yarısı kadın ama çalışanların yarısı kadın değil. Bunu sağlamak için her mahalleye kreş açacağız. Çocuk kreşe, anne işe gidecek. Her aileye ev ve iş vereceğiz. Biz bunu söyleyince Binali 'Kaynağı nereden bulacaksın?' diyor. Kaynak var, sanayimizin yüzde 29'u atıl vaziyette. Anadolu'nun üç bir tarafı deniz ama bu potansiyel de atıl. Bunları harekete geçireceğiz. Ben tek adam olmaya gelmiyorum, nitelikli bir kadro ile Türkiye'yi zenginleştirmek için geleceğim. Ne diyoruz; hepimizin Cumhurbaşkanı. Bu seçimde 'Türkiye'm kazanacak, hepimiz kazanacağız' diyoruz. Cumhurbaşkanı meydanlara geliyor, herkesle çatışıyor. Artık böyle olmayacak. Ben Cumhurbaşkanı seçildiğimde, Çankaya Köşkü'ne gideceğim, saraya değil. O sarayı da gençlere vereceğim, bilim yuvası yapacağım. Merkez Bankası'nda yanlış olur, Muharrem İnce'de olmaz" diye konuştu.