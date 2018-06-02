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İnce: Erdoğan'a soruyorum; o komutanı ihraç edecek misin? (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 21:32 | Son Güncelleme

'CUMHURBAŞKANI OLDUĞUMDA APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM' CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Adıyaman'daki mitingin ardından Malatya'ya geçti.

İnce: Erdoğan'a soruyorum; o komutanı ihraç edecek misin? (3)

'CUMHURBAŞKANI OLDUĞUMDA APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM'
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Adıyaman'daki mitingin ardından Malatya'ya geçti. İnce, Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan miting alanında toplanan kalabalığa seslendi. Korgeneral İsmail Metin Temel'in apoletlerini sökeceğini burada da yineleyen İnce, "Sayın Erdoğan, hemşerim burada bir iftar veriyor. Arkada partisinin reklamları kürsüye çıkıyor bana 'Çırak' diyor. Beni eleştirmeye çalışıyor. Beni eleştirirken, bana laf söylerken orada bir general alkışlıyor. TOBB, TESK başkanı alkışlıyor. TSK, milletin silahlı kuvvetleridir. Erdoğan'ın emir eri değildir. Şimdi soruyorum; sayın general sen orada alkış yapıyorsun. 24 Haziran'da Allah'ın izni milletimizin isteği ile cumhurbaşkanı olduğumda senin apoletlerini sökeceğim. Bana cevap vermiş 'Millet o apoletleri sökme iznini sana vermez' demiş. Sen sökünce iyi de ben sökünce niye kötü oluyor? Eğer o general beni eleştirirken alkış yapıyorsa milletin değil, Erdoğan'ın generali ise ona bir tavsiyem var; Erdoğan 24 Haziran'dan sonra emekli olacak, kendisi de gidip onun emir eri olabilir. TOBB, TESK başkanına sesleniyorum; korkmayın bu kadar, beliniz plastikten olmasın, biraz dik durun. Ne çok parayı seviyorsunuz şu üç günlük dünyada, değer mi bu kadar para için azar işitiyorsunuz? Yazıklar olsun yazıklar olsun" dedi.
'ALAN BAZLI DESTEKLEMEYİ KAYISI DA MUTLAKA YAPACAĞIZ'
Muharrem İnce alan bazlı desteklemeyi kayısıda da yapacaklarını ifade ederek, "Kayısı sadece bir meyve değildir. Geçim kaynağıdır, mutfaktaki yemektir. Bunun bilincindeyim. Alan bazlı desteklemeyi kayısı da mutlaka yapacağız" diye konuştu.
'BİR DE BİNALİ YILDIRIM VAR HEPİMİZİN NEŞESİ'
Başbakan Binali Yıldırım'ı da eleştiren İnce, "Bir de Binali Yıldırım var hepimizin neşesi. Sayın Erdoğan'ı ziyarete gittim başarılar dilemek için. Görüşmeye gittiğimde 'Kemal bey seni harcadı, sen genel başkan olacaktın. Genel başkan da olamayacaksın kaybettin' dedi. Ben de dedim ki 'Yok beni değil, seni harcadı. Ben cumhurbaşkanı olacağım' dedim. Binali Yıldırım, 'Muharrem İnce sen FETÖ'yü getirecek misin?' dedi. Ne demek? Yani kazanacağıma inanıyor. Ona cevabım Malatya'dan olsun; Sayın Binali Yıldırım ben sizin gibi FETÖ'nün ayağına gitmem, isterim benim ayağıma gelir" ifadelerini kullandı.
'TÜRK TÜTÜNÜNDE ZEHİR VAR DA AMERİKA TÜTÜNÜNDE VİTAMİN Mİ VAR?'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Adıyaman'da yaptığı mitinge de değinen İnce, "Erdoğan dün Adıyaman'da 'Tütün zararlı' demiş. Türk tütünü yasaklayıp, kaçak muamele yapıyorsun sonra Amerikan tütünü içiriyorsun. Türk tütününde zehir var da Amerika tütününde vitamin mi var? Tütün ile gelen hapis cezasını hemen kaldıracağız. Tabi tütün zararlı. Amerika tütünü niye faydalı? Bunların yerlilik, millilik ile alakası yok. Türk çiftçisini Amerikan sigara tekellerine ezdirdiler. Bunlar gayri millidir" diye konuştu.
İnce, konuşmasının ardından kalabalıkla fotoğraf çektirdi.

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

İnce: Erdoğan'a soruyorum; o komutanı ihraç edecek misin? (3)İnce: Erdoğan'a soruyorum; o komutanı ihraç edecek misin? (3)İnce: Erdoğan'a soruyorum; o komutanı ihraç edecek misin? (3)İnce: Erdoğan'a soruyorum; o komutanı ihraç edecek misin? (3)

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