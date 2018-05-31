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İnce, Gümülcine'de konuştu: İlkemiz; yurtta, bölgede, dünyada barış (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 19:57 | Son Güncelleme

İNCE, KIRCAALİ'DE CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yunanistan'ın Gümülcine kentindeki ziyaretlerinin ardından soydaşların yoğunlukla yaşadığı Bulgaristan'ın Kırcaali kentine geçti.

İnce, Gümülcine'de konuştu: İlkemiz; yurtta, bölgede, dünyada barış (2)

İNCE, KIRCAALİ'DE
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yunanistan'ın Gümülcine kentindeki ziyaretlerinin ardından soydaşların yoğunlukla yaşadığı Bulgaristan'ın Kırcaali kentine geçti. Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis'i makamında ziyaret edip, bir süre görüşen İnce, daha sonra Bulgaristan'da yaşayan soydaşların haklarının savunucusu olan ve yıllarca bu nedenle cezaevlerinde yatan Nuri Turgut Adalı'nın mezarını ziyaret etti.
İnce, Kırcaali'de akşam da iftarda soydaşlarla bir araya gelecek.

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İnce, Gümülcine'de konuştu: İlkemiz; yurtta, bölgede, dünyada barış (2)İnce, Gümülcine'de konuştu: İlkemiz; yurtta, bölgede, dünyada barış (2)İnce, Gümülcine'de konuştu: İlkemiz; yurtta, bölgede, dünyada barış (2)İnce, Gümülcine'de konuştu: İlkemiz; yurtta, bölgede, dünyada barış (2)

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