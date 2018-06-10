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İnce: “İftar sofralarını iftira sofralarına dönüştürüyorlar”

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 23:06 | Son Güncelleme

İSTANBUL, (DHA)

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FOTOĞRAF//Erdoğan İstanbul Valiliği'nin iftar programına katıldıFOTOĞRAF//Erdoğan İstanbul Valiliği'nin iftar programına katıldı
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