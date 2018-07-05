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İnce: İmza topluyorlar, toplasınlar, sağ olsun arkadaşlar (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 19:19 | Son Güncelleme

'ERDOĞAN'I ARAYIP KUTLADIM' Muharrem İnce, Kırklareli ziyaretlerinin sonunda sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir kafede bir araya geldi.

İnce: İmza topluyorlar, toplasınlar, sağ olsun arkadaşlar (3)

'ERDOĞAN'I ARAYIP KUTLADIM'
Muharrem İnce, Kırklareli ziyaretlerinin sonunda sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir kafede bir araya geldi. Yeniden erken seçim olacağını iddia eden İnce, bu seçimlerin 5 yıl sürmeyeceğini ve gençlerle birlikte '50+1'i sağlayacağını söyledi. 24 Haziran seçim gecesini anlatan Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan'ı arayıp kutladığını ve "Allah mahcup etmesin" dediğini belirterek, şöyle konuştu:
"Seçimi takip ediyoruz, partili arkadaşlarımız var, bilgisayarlarımız var, dev ekran televizyonlar var. Partinin grup başkan vekili var. Meclis başkan vekili var, milletvekilleri var, kardeşlerim, oğlum, herkes orada. Sonuçları takip ediyoruz. 'Çık konuş' diyorlar, takip ediyoruz. Saat 5'e 10 kala Yüksek Seçim Kurulu'na gittim. Açıklama yaptık, 'Yüksek Seçim Kurulu ben buradayım, 6 dakikalık bir mesafedeyim, işini doğru yap' dedim. Peki YSK geçmişte olduğu gibi mühürsüz oylar geçerli olacak gibi bir yanlış karar aldı mı? Almadı, alamadı. 'İnsanları sokaklara çağırmadın' diyorlar. Yahu neden çağırayım, yanlış yaparsa çağıracaktım. Yanlış yapmadı. Niye insanlar gaz yesin, cop yesin. Bana 'Gece neden konuşmadı?' diyorlar. Niye konuşayım, sonuçları takip ediyorum. Birisi diyor 'Albaylar kaçırdı', 'Buna inanmayın' diyorum, yine tweet atıyorlar. Bunlar tam komedi, bunlar tamamen hayal ürünü. O kadar vahim değil yani Türkiye'nin durumu."
Seçim sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını ifade eden İnce, "Yenildiğin zaman şunu yapacaksın; karşısındakini kutlayacaksın. Ben böyle bilirim, demokrasiyi böyle anlarım. Erdoğan'ı aradım, kutladım. 'Başarılar diliyorum, Allah mahcup etmesin dedim' ama bir dahakine o beni kutlayacak" ifadelerini kullandı.
Salonda yoğun ilgi gören Muharrem İnce konuşmasının ardından ziyaretlerini tamamlayıp Kırklareli'nden ayrıldı.

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İnce: İmza topluyorlar, toplasınlar, sağ olsun arkadaşlar (3)İnce: İmza topluyorlar, toplasınlar, sağ olsun arkadaşlar (3)İnce: İmza topluyorlar, toplasınlar, sağ olsun arkadaşlar (3)İnce: İmza topluyorlar, toplasınlar, sağ olsun arkadaşlar (3)

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