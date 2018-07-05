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İnce: İmza topluyorlar, toplasınlar, sağ olsun arkadaşlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 16:30 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdiği Muharrem İnce, "Ben partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım. Destek geliyor, 30 ilden açıklama olmuş, seyrediyorum.

İnce: İmza topluyorlar, toplasınlar, sağ olsun arkadaşlar

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- CHP'nin 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdiği Muharrem İnce, "Ben partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım. Destek geliyor, 30 ilden açıklama olmuş, seyrediyorum. İmza topluyorlar, toplasınlar, sağ olsun arkadaşlar" dedi.
Muharrem İnce, teşekkür ziyaretlerinin ikincisini Kırklareli'ye yaptı. Kent girişindeki Kavaklı beldesinde coşkuyla karşılanan İnce, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamında ziyaret etti. İnce'ye buradan çıkışı sırasında basın mensupları, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın bugün 'Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun onursal başkanlığı' ve 'olağaüstü kurultay' ile ilgili, "Sayın Genel Başkan'ın genel başkanlıktan başka herhangi bir ihsana ihtiyacı yoktur. Örgütün tabanı ve kamuoyu, Genel Başkan'a vereceği ihsanı gönül rahatlığıyla vermektedir. Buraya iç iktidar kavgalarıyla gelmedik, aksine Genel Başkan'ın iç iktidar kompleksinden arınmış tavrıyla geldik. Bu çerçevede herhangi bir ihsana gerek duyduğunu hiçbirimiz düşünmüyoruz. Olağanüstü kurultay hiçbirimizin gündeminde yoktur" sözlerini hatırlattı.
İnce, basın mensuplarının sorusu üzerine, "Hayır açıklamaya yapmayacağım arkadaşlar. Ben partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım. Destek geliyor, 30 ilden açıklama olmuş, seyrediyorum. İmza topluyorlar, toplasınlar, sağ olsun arkadaşlar. Basın yoluyla parti içi meseleleri görüşmem. Teşekkürler arkadaşlar" dedi.
Daha sonra CHP il teşkilatını ziyaret eden İnce, ardından Atatürk Evi'ni ziyaret edere, temaslarını sürdürdü.

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