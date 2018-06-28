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İnce, kaçırılma ve tehdit iddialarını yalanladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 22:46 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: - "Seçim gecesi kaçırıldığım, tehdit edildiğim şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar da cumhurbaşkanlığı seçim hesabına yapılan bağışlarla okul, yurt yaptıracağım yönündeki paylaşımlar da doğru değildir"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Seçim gecesi kaçırıldığım, tehdit edildiğim şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar da cumhurbaşkanlığı seçim hesabına yapılan bağışlarla okul, yurt yaptıracağım yönündeki paylaşımlar da doğru değildir." ifadelerini kullandı.

İnce, sosyal medyada kendisiyle ilgili yer alan bazı paylaşımlar üzerine Twitter'dan açıklamada bulundu.

Söz konusu paylaşımların doğru olmadığını belirten Muharrem İnce, şunları kaydetti:

"Seçim gecesi kaçırıldığım, tehdit edildiğim şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar da cumhurbaşkanlığı seçim hesabına yapılan bağışlarla okul, yurt yaptıracağım yönündeki paylaşımlar da doğru değildir. Bağışlarla okul, yurt yaptırmak hukuken mümkün değildir."

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