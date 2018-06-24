İnce, memleketi Yalova'dan ikinci çıktı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleketi ve aynı zamanda seçim bölgesi olan Yalova'dan ikinci sırada çıktı.
Açılan ve resmi olmayan sandık sonuçlarına göre Muharrem İnce, Yalova'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı yüzde 50,35 oy oranının ardından, yüzde 38,76 oyla sandıkta ikinci oldu.
Toplam 8 ilden birinci çıkan Muharrem İnce, en yüksek oyları CHP'nin kaleleri olan illerden aldı. İnce'ye en yüksek oy yüzde 58,40 ile Kırklareli'den geldi.
İnce'nin ikinci olarak en yüksek oy aldığı il ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli oldu. Muharrem İnce'ye, Tunceli'den yüzde 58,04 oy çıktı.
Muharrem İnce'ye en çok oy çıkan iller yüzde 55,64 ile Edirne, yüzde 53,91 ile İzmir, yüzde 52,37 ile Muğla, yüzde 47,09 ile Tekirdağ, yüzde 43,67 ile Çanakkale, yüzde 44,26 ile Aydın oldu.
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