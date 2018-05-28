İnce, mezun olduğu fakülte önünde diploma fotokopisini dağıttı

Mustafa SUİÇMEZ - Devrim DERİN- Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI adayı Muharrem İnce, kendisinin de mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi'ne gelerek, burada seçmenlere diplomasının fotokopisini dağıttı. İnce, fakülte önünde 1986 yılında mezun olduğu sınıf arkadaşları ve hocalarıyla da toplu fotoğraf çektirdi. Balıkesir'de partisinin düzenlediği miting öncesinde havayoluyla kente gelen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mitinge geçmeden önce 1986 yılında mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesine geldi. Muharrem İnce'yi burada vatandaşlar ve partililer karşıladı. Mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi içerisine giren Muharrem İnce, burada partilileri uyararak sadece mezun olduğu sınıf arkadaşları ve hocaları ile bir araya geleceğini belirterek, fakültenin dışına çıkmalarını istedi. Ardından İnce, Necatibey Eğitim Fakültesi girişinde mezun olduğu sınıf arkadaşları, dönem arkadaşları ve hocaları ile buluştu. Arkadaşlarının lakaplarını tek tek söyleyen İnce, toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Muharrem İnce, sohbet ve fotoğraf çekiminin ardından seçmenlere mezun olduğu fakültenin diplomasını dağıttı ve kaç dönem okuduğundan bahsetti. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi dekanlığını ziyaret ettikten sonra fakülte bahçesi ve kantinini gezen Muharrem İnce, kendisine gösterilen yoğun ilginin ardından Kuvayi Milliye Meydanı'nda vatandaşlara seslenmek üzere fakülteden ayrıldı.
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