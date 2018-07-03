HABER

İnce: 'Onursal genel başkan' olabileceği teklifinde bulundum

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2018 12:49 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdiği Muharrem İnce, "Sayın Genel Başkan'a, kendisi isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin 'onursal genel başkan' olabileceğini ve ağabey- kardeş ilişkisi içisinde, kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları yürüteceğini, benim de genel başkan olarak Edirne'den Ardahan'a çalışacağım ve partiyi seçimlere hazırlayacağım teklifinde bulundum" dedi.  Muharrem İnce, TBMM'de kayıt yaptıran CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel'in rozetini taktı.

İnce: 'Onursal genel başkan' olabileceği teklifinde bulundum

Nursima KESKİN- Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - CHP'nin 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdiği Muharrem İnce, "Sayın Genel Başkan'a, kendisi isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin 'onursal genel başkan' olabileceğini ve ağabey- kardeş ilişkisi içisinde, kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları yürüteceğini, benim de genel başkan olarak Edirne'den Ardahan'a çalışacağım ve partiyi seçimlere hazırlayacağım teklifinde bulundum" dedi.
Muharrem İnce, TBMM'de kayıt yaptıran CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel'in rozetini taktı. Özel'e başarılar dileyen İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün akşam yaptığı görüşmenin detaylarının sorulması üzerine açıklamalarda bulundu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile 24 Haziran seçimlerini değerlendirdiklerini kaydeden Muharrem İnce, şunları söyledi:
"Sohbet ettik, eşlerimizle birlikte yemek yedik. Seçimi değerlendirdik, konuştuk. Sayın Genel Başkan'a büyük bir devlet adamlığı yaptığını, İYİ Parti'ye 15 milletvekili göndermekle başlayan ve kurultayda kendisine rakip olmuş birini cumhurbaşkanı adayı yaparak, milletin gönlünde taht kurduğunu, bu devlet adamlığının devam etmesi gerektiğini, kendisiyle bir yarış ve rekabet içinde olmak istemediğimi ama milletin de bu cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında duyduğu, gördüğü, yaşadığı bir umut var. Bunu kaybetmememiz gerektiğini ve kendisi isterse olağanüstü kurultayı toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini ve bir ağabey- kardeş ilişkisi içinde kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları yürüteceğini, benim de genel başkan olarak Edirne'den Ardahan'a çalışacağım ve partiyi seçimlere hazırlayacağım teklifinde bulundum. 'Evet' ya da 'hayır' demedi. Bu teklifi yaptım ben. Kendi takdiridir. 'Hayır' derse ben imza toplamayacağım. Örgüt kendisi çözecektir bu işi."

FOTOĞRAFLI

İnce: 'Onursal genel başkan' olabileceği teklifinde bulundum

PARTNERGören inanamıyor! Ne olduğunu öğrenince...Gören inanamıyor! Ne olduğunu öğrenince...
Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?
MHP'li Taşlıçay: Çocuk istismarının çözümü için ne gerekiyorsa varızMHP'li Taşlıçay: Çocuk istismarının çözümü için ne gerekiyorsa varız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Mustafa Sarıgül'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

Mustafa Sarıgül'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması: Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulundum

Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması: Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulundum

TBMM'de dikkat çeken hazırlık! Deniz Baykal için özel düzenleme yapıldı

TBMM'de dikkat çeken hazırlık! Deniz Baykal için özel düzenleme yapıldı

İYİ Partililer MHP'ye mi geçecek? MHP'li Akçay'dan flaş açıklama: Tekrar yuvalarına dönecekler

İYİ Partililer MHP'ye mi geçecek? MHP'li Akçay'dan flaş açıklama: Tekrar yuvalarına dönecekler

Yeni 'seçim' anketi! Seçim sonrası ilk kez paylaşıldı

Yeni 'seçim' anketi! Seçim sonrası ilk kez paylaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.