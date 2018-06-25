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İnce, parti genel merkezinde açıklama yapacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 01:25 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün saat 12.00'de parti genel merkezinde açıklama yapacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün saat 12.00'de açıklama yapacak.

Muharrem İnce'nin seçim ofisinden yapılan açıklamada, İnce'nin seçim sonuçlarına ilişkin bugün saat 12.00'da CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama yapacağı bildirildi.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partiden ayrıldı.

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