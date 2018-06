İnce: PKK, IŞİD, FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız mücadele edeceğiz

Gurbet GÖKÇE- Engin ÖZMEN- Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçildiğinde ilk 100 günde tamamlayacağı işleri sıralayarak, "Yemini ettim, saat tutun, kenara yazın, bir hafta içinde başlayacağım. OHAL'i 48 saatte kaldıracağım, hemen. Devam ediyorum; Merkez Bankası başkanı, parti genel başkanlıklarında ağırlanmayacak. Merkez Bankası yönetimi bağımsız olacak. Siyaset bulaşmayacak oraya. PKK, IŞİD, FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız bir mücadele edeceğiz" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 103'üncü mitingini Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren İnce, şöyle konuştu:

"Ben 'aş, iş' diyorum, arkadaş da geliyor meydanlara 'kek' diyor. 'Türkiye'yi onurlu, başı dik hukuk devleti yapacağız' diyorum, 'adalet' diyorum. O da geliyor meydanlara 'çay, kek' diyor. Dün Adana'da diyor ki 'Muharrem İnce, Ömer Halisdemir'in mezarına gidip Fatiha okuyamaz' diyor. Ben de fotoğrafını koyduk, yahu gittik, okuduk. Senin derdin ne Ömer Halisdemir, ne de Fatiha. Senin derdin Kuran-ı Kerim olsaydı, Fatiha olsaydı, senin derdin sure olsaydı, 'Bakara makara' diyeni tutar kolundan atardın. Senin derdin bu değil, senin derdin başka. Bana diyor ki 'Seçim yaklaştı camilerde görünüyorsun' diyor. Ben beş vakit namaz kılan biri değilim ama 15 yaşından beri cuma namazlarına giden birisiyim. Seçim için gitmiyorum ki. 40 senedir yaptığım iş. Neredeyse diyecek ki 'Gelme bizim camiye'. Ya böyle bir şey olur mu? Sen nasıl Müslümansın; bir Müslüman başka bir Müslüman'a böyle konuşur mu? Günah değil mi? Konuşmalarına bak, rahatsız oluyor ya. Sana Çorlu'dan bir kez daha sesleniyorum. Kimyanın bozulduğunu biliyorum, moralinin bozuk olduğunu biliyorum. Anketleri gördüğünde canının sıkıldığını biliyorum. Bak kaldı burada 2-3 gün, madem sen ustasın, usta adam çıraktan korkar mı? Erdoğan 81 milyon bizi izlesin, istediğin kanalda, saatte, istediğin gazetecilerle gel benimle ekonomi tartış. Erdoğan sana sesleniyorum sana; yüreğin varsa, bilgin varsa, cesaretin varsa çık karşıma."

'ÖĞRENCİNİN GÖNDERDİĞİ ALTINI ÇANKAYA KÖŞKÜ MÜZESİNE KOYACAĞIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30, kendisinin de 103 miting yaptığını, bu tempoya nasıl dayandığının sorulduğunu söyleyen İnce, "Nasıl dayanıyorsun, hangi ilacı alıyorsun? Şimdi size ilacımı göstereceğim: 'Cumhurbaşkanım, üçüncü sınıfta okuyorum, bütün mitinglerinizi izledim. Okulumda yapılan İstiklal Marşı yarışmasını birincilikle kazandım. Oradan kazandığım gram altını seçim kampanyanıza destek olmak için size hediye ediyorum. Mutlu yarınlar istiyorum. Savaşlar olmasın, insanlar ölmesin, yüzler hep gülsün.' Bu benim vitaminim. Bundan büyük vitaminim olur mu? Bu mektubu, bu gramla altında birlikte Çankaya Köşkü'nün müzesine koyacağım" dedi.

'HADDİNİ BİLMEYENLERE HADDİNİ BİLDİREN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM'

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin sorununu çözemeyeceğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Erdoğan neden bu milletin sorununu çözemez, onu anlatacağım. 2002'de ilk seçildiğimizde Erdoğan henüz milletvekili değil, gelir gelmez dedi ki 'Milletvekilleri lojmanlarda oturmayacak'. Herkes dedi ki 'Helal olsun, milletvekillerini halkın arasına gönderdi' dedi. Sonra ne yaptı? Keçiören'de bir eve taşındı, herkes alkışladı. Ama sonra değişti, sonra Keçiören'deki evden, Çankaya Köşkü'nü bile beğenmedi, 1150 odalı saray yaptırdı. O da yetmedi İstanbul'da kendisine 5 saray tahsis etti. O yetmedi, şimdi Marmaris'te 300 odalı yazlık saray yaptırıyor. Ey benim Ak Partili kardeşim, bak elinde iki seçenek var; bir saraylı Erdoğan, ikincisi milletin evladı Muharrem. Allah'ın izni, milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı seçildiğimde o yazlık sarayı kullanmayacağım. Engelli kardeşlerimize tahsis edeceğim orayı. Yine Erdoğan'ın beraber yola çıktığı dostları vardı, partinin kurucuları vardı, kardeş dedikleri vardı. Bugün yanında kimse yok. Kime 'kardeşim' dediyse bugün yanında yok. Artık değişti, bambaşka biri var. 'Rizeliyim' diyor, doğru Rizeli yalan yok ama Rize'nin çayını bile beğenmiyor. Siyah çay içmiyor, kilosu 4 bin 500 liraya beyaz çay içiyor. Bu Erdoğan'dan bu millete hayır gelmez, o artık yorgun, kibirli, millete tepeden bakan bir adam. Oysa ben diyorum ki size, 'Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda, nasıl bir cumhurbaşkanı olacağım? Bir; halkını bilen bir cumhurbaşkanı, iki; hakkını bilen bir cumhurbaşkanı, üç; haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım. Ama aynı zamanda da haddini bilmeyenlere haddini bildiren bir cumhurbaşkanı olacağım. Ayırmayacağım, kayırmayacağım savurmayacağım, kimseyi ayırmayacağım. Benim defterimde Alevi-Sünni ayrımı yok, sağcı solcu, başörtülü başı açık ayrımı yok, Türk-Kürt ayrımı yok, AKP'li, CHP'li ayrımı yok. 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım, herkesin cumhurbaşkanı olacağım."

'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE AMANSIZ MÜCADELE EDECEĞİZ'

Seçildiğinde ilk 100 günde yapacaklarını anlatan Muharrem İnce, "Dün Hatay'da, Antalya'da bugün Çorlu'da Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda ilk haftada başlayıp 100 günde tamamlayacağım işleri sıralıyorum. Yemini ettim, saat tutun, kenara yazın, bir hafta içinde başlayacağım. OHAL'i 48 saatte kaldıracağım, hemen. Devam ediyorum; Merkez Bankası başkanı parti genel başkanlıklarında ağırlanmayacak. Merkez Bankası yönetimi bağımsız olacak. Siyaset bulaşmayacak oraya. PKK, IŞİD, FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız bir mücadele edeceğiz" dedi.

'SPOR SİYASALLAŞTI'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye'de sporun siyasallaştığını öne sürerek, şunları söyledi:

"Türkiye 2002'de Dünya Kupası'nda üçüncüydü. Sporda bu durumdaydık, şu anda Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Neden biliyor musunuz? Kulüplerin seçimlerine müdahale etti, Futbol Federasyonu seçimlerine müdahale etti. Her yere burnunu soktu. Spor da siyasallaştı. Benim İstanbul'da arkadaşın biri oyunu bana vereceğini söyledi. 'Neden?' dedim. 'Senin mitinginde biri bayıldı, Erdoğan'ın mitinginde de biri bayıldı'. Ben demişim ki 'Doktor arkadaşlar müdahale etsinler', Erdoğan demiş ki 'Kafasına su dökün'. Her şeyi biliyor adam ya doğuştan doktor, jinekolog, mimar, mühendis. Her şeyi biliyor da ortada diploma yok. Yandaş yazarlardan biri dedi ki 'Diploma vardı ama FETÖ'cüler çaldı'. FETÖ'cüler de açıklama yaptı. 'Çalmaya gittik ama bulamadık' diye. Peki sporda bu Passolig uygulaması neden geldi? Çünkü protesto etmesinler diye. Passolig uygulamasını hemen kaldıracağız Suriye'ye büyükelçi atayacağız. Barışacağız ve Suriyelileri davul zurna ile memleketlerine göndereceğiz. 40 milyar dolar parayı Suriyelilere harcayacağımıza Çorlululara, Lüleburgazlılara, Keşanlılara harcayacağız, Konyalılara, Viranşehirlilere harcayacağız. Böyle bir şey yok. Herkesin saygı duyduğu, güvendiği, inandığı, bağımsız, tarafsız yargı kuracağız. Özel hayatın gizliliğini güvence altına alacağız. Size söz veriyorum; benim cumhurbaşkanlığımda hiç kimsenin telefonu dinlenmeyecek. Hiç kimsenin telefonu dinlenmeyecek; söz veriyorum size söz."

'ASKERİ OKULLARI AÇACAĞIZ'

İnce, Kuleli Askeri Lisesi başta olmak üzere askeri okulları tekrar açacaklarını da belirterek, şunları kaydetti:

"Kanun hükmünde kararnamelerle işten atılanlar, işten atıldığı halde hakkında dava açılmamış olanlar var. Eğer bunlar varsa, dava açılmışsa bunların sonucunu bekleyeceğiz. KHK ile işten atılıp haklarında dava açılmayanları hemen işine döndüreceğiz. Askeri okullarda FETÖ'cü var diye askeri okulları kapattılar. Peki hakimlerin üçte biri FETÖ'cü çıktı. O zaman hukuk fakültelerin de mi kapatacağız? 100 gün içinde, başta Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere hepsini açacağız. Medya ile ilgili yasal düzenlemeler yapacağız. Medya borazan olmayacak. Bakın, dünya Türkiye'deki seçimle ilgileniyor. Büyükelçiler benden randevu istiyor, dünyada hatırı sayılır 50 ülkenin 50'si de benden 'Ne oluyor?' diye randevu istedi. Hatta şöyle diyorlar, 'Ezber bozan bir adam var, Türkiye'de' diyorlar, övüyorlar. Pazar günü Binali Yıldırım ne olacak? Ben konuşurken beni kesiyor kaydı, Binali Yıldırım'a bağlanıyor. Binali Yıldırım cumhurbaşkanı adayımı? Hayır. E ben Cumhurbaşkanı adayıyım, benim yayınımı kesip Binali Yıldırım'a bağlanıyorsun. Utanmıyor musun bundan? Benim de borazanım olmayacak, borazana ihtiyacımız yok. Medya ile ilgili düzenlemelerin hepsini yapacağız. Kamuda yükselmeyi objektif kriterlere bağlayacağız. Yani biri müdür olacağı zaman, genel müdür, müşteşar olacağı ama kimliği, cinsiyeti, sağcı, solcuğu, başörtü, başı açıldığına bakılmayacak. Sadece liyakate bakılacak. 100 gün içinde öğretmenlere, polislere, hemşirelere ve din görevlilerine 3 bin 600 ek göstergeyi vereceğiz. Ekonomiyi sağlayan temel kurumların özerkliğini sağlayacağız. Kamu bankalarını yeniden düzenleyeceğiz. Ziraat, Halkbank, EXİM, Kalkınma Bankası bunları yeniden düzenleyeceğiz. Ziraat Bankası yüzde 80 krediyi çiftçiye vereceğiz. Halk Bankası kredilerin yüzde 80'inini esnafa ve KOBİ'lere verecek. EXİM turizme de verecekler, buradaki 6 aylık süreyi uzatacağız. Hemen seçilir seçilmez, Avrupa'daki başkentleri ziyaret edeceğim. Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefine hızlı varmak için uğraşacağız. Erdoğan'ın böldüğü üniversiteleri yeniden birleştireceğiz. Okullar için zorunlu bağış kalkacak, ilkokul 1'den doktora sınavına kadar hiçbir sınavdan ücret alınmayacak."