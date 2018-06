İnce: PKK, IŞİD, FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız mücadele edeceğiz

"Ben 'aş, iş' diyorum, arkadaş da geliyor meydanlara 'kek' diyor. 'Türkiye'yi onurlu, başı dik hukuk devleti yapacağız' diyorum, 'adalet' diyorum. O da geliyor meydanlara 'çay, kek' diyor. Dün Adana'da diyor ki 'Muharrem İnce, Ömer Halisdemir'in mezarına gidip Fatiha okuyamaz' diyor. Ben de fotoğrafını koyduk, yahu gittik, okuduk. Senin derdin ne Ömer Halisdemir, ne de Fatiha. Senin derdin Kuran-ı Kerim olsaydı, Fatiha olsaydı, senin derdin sure olsaydı, 'Bakara makara' diyeni tutar kolundan atardın. Senin derdin bu değil, senin derdin başka. Bana diyor ki 'Seçim yaklaştı camilerde görünüyorsun' diyor. Ben beş vakit namaz kılan biri değilim ama 15 yaşından beri cuma namazlarına giden birisiyim. Seçim için gitmiyorum ki. 40 senedir yaptığım iş. Neredeyse diyecek ki 'Gelme bizim camiye'. Ya böyle bir şey olur mu? Sen nasıl Müslümansın; bir Müslüman başka bir Müslüman'a böyle konuşur mu? Günah değil mi? Konuşmalarına bak, rahatsız oluyor ya. Sana Çorlu'dan bir kez daha sesleniyorum. Kimyanın bozulduğunu biliyorum, moralinin bozuk olduğunu biliyorum. Anketleri gördüğünde canının sıkıldığını biliyorum. Bak kaldı burada 2-3 gün, madem sen ustasın, usta adam çıraktan korkar mı? Erdoğan 81 milyon bizi izlesin, istediğin kanalda, saatte, istediğin gazetecilerle gel benimle ekonomi tartış. Erdoğan sana sesleniyorum sana; yüreğin varsa, bilgin varsa, cesaretin varsa çık karşıma."

'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE AMANSIZ MÜCADELE EDECEĞİZ'

Seçildiğinde ilk 100 günde yapacaklarını anlatan Muharrem İnce, "Dün Hatay'da, Antalya'da bugün Çorlu'da Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda ilk haftada başlayıp 100 günde tamamlayacağım işleri sıralıyorum. Yemini ettim, saat tutun, kenara yazın, bir hafta içinde başlayacağım. OHAL'i 48 saatte kaldıracağım, hemen. Devam ediyorum; Merkez Bankası başkanı parti genel başkanlıklarında ağırlanmayacak. Merkez Bankası yönetimi bağımsız olacak. Siyaset bulaşmayacak oraya. PKK, IŞİD, FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız bir mücadele edeceğiz" dedi.

'SPOR SİYASALLAŞTI'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye'de sporun siyasallaştığını öne sürerek, şunları söyledi:

"Türkiye 2002'de Dünya Kupası'nda üçüncüydü. Sporda bu durumdaydık, şu anda Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Neden biliyor musunuz? Kulüplerin seçimlerine müdahale etti, Futbol Federasyonu seçimlerine müdahale etti. Her yere burnunu soktu. Spor da siyasallaştı. Benim İstanbul'da arkadaşın biri oyunu bana vereceğini söyledi. 'Neden?' dedim. 'Senin mitinginde biri bayıldı, Erdoğan'ın mitinginde de biri bayıldı'. Ben demişim ki 'Doktor arkadaşlar müdahale etsinler', Erdoğan demiş ki 'Kafasına su dökün'. Her şeyi biliyor adam ya doğuştan doktor, jinekolog, mimar, mühendis. Her şeyi biliyor da ortada diploma yok. Yandaş yazarlardan biri dedi ki 'Diploma vardı ama FETÖ'cüler çaldı'. FETÖ'cüler de açıklama yaptı. 'Çalmaya gittik ama bulamadık' diye. Peki sporda bu Passolig uygulaması neden geldi? Çünkü protesto etmesinler diye. Passolig uygulamasını hemen kaldıracağız Suriye'ye büyükelçi atayacağız. Barışacağız ve Suriyelileri davul zurna ile memleketlerine göndereceğiz. 40 milyar dolar parayı Suriyelilere harcayacağımıza Çorlululara, Lüleburgazlılara, Keşanlılara harcayacağız, Konyalılara, Viranşehirlilere harcayacağız. Böyle bir şey yok. Herkesin saygı duyduğu, güvendiği, inandığı, bağımsız, tarafsız yargı kuracağız. Özel hayatın gizliliğini güvence altına alacağız. Size söz veriyorum; benim cumhurbaşkanlığımda hiç kimsenin telefonu dinlenmeyecek. Hiç kimsenin telefonu dinlenmeyecek; söz veriyorum size söz."