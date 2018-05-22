Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ DÜZCE,(DHA)CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, Senin derdin Filistin değil, Müslümanlık değil. Senin derdin Müslümanların dini duygularını sömürmek. Senin derdin bu dedi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Düzce Anıtpark Meydanı'nda halka seslendi. Muharrem İnce konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği 2 soruyla başlayarak, Erdoğan'a, Ak Parti Genel Başkanı'na 2 sorum olacak. Bu sorulara cevap bekliyorum. Ama sakın başka yerlere çekme. 2 tane soru. Cumhurbaşkanlığı'nın 2017 bütçesinden Ocak ayında 15 milyon harcanmış, Şubat 26 milyon, Mart 27 milyon, Nisan 27 milyon, Mayıs 26 milyon, Haziran 32 milyon, Temmuz 26 milyon, Ağustos 29 milyon, Eylül 24 milyon, Ekim 32 milyon, Kasım 29 milyon, Aralık kaç para Aralık 359 milyon. Bu ne biliyor musunuz Bu şu; Cumhurbaşkanlığı'na bir ödenek ayrılmış Ocak ayından itibaren harcamış harcamış bakmış para var artacak. Sanki devletin malı deniz hikayesi var ya sonunu söylemeyeyim. Aralık ayına gelmiş bakmış kasada para var. Harcamasana onu seneye aktar. Yok öyle yapmamış Aralık ayına gelmiş 27 milyon civarı harcarken 259 milyon harcamış. Ey Erdoğan sana sesleniyorum sen kimin parasını bu şekilde harcıyorsun Yüzde 85 'Evet' veren Düzce'deki Ak Partili kardeşlerime sesleniyorum. Bu hakkaniyete uygun mu Buna reva mı Böyle olur mu Yazık değil mi Günah değil mi Devamını getireyim 2007 Cumhurbaşkanlığı bütçesi 33 milyon. 2014 Cumhurbaşkanlığı bütçesi 199 milyon. 2018, 845 milyon. 2007'den 2018'e yani 33 milyondan 845 milyona çıkmış. 25 kat artmış harcadığı para dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirilerini sürdüren Muharrem İnce, Senin derdin Filistin değil, Müslümanlık değil. Senin derdin Müslümanların dini duygularını sömürmek. Senin derdin bu. Basının dikkatini çekiyorum. İlk kez sorulacak bir soruyu soruyorum. Sayın Erdoğan Amerika'daki lobi şirketlerine kaç para ödedin Amerika'daki lobi şirketlerine ödediğin paranın içinde acaba o şirketlerin başındaki kişilerden Netenyahu'nun partisine üye olan biri var mı Sana ciddi bir şey soruyorum. Sorularım gayet açık ve net. Neden biliyor musunuz Çünkü devlet yönetimi 'incelik' ister. Buradan da anlamadıysan 24 Haziran'dan sonra 'ince' eleyip sık dokuyacağız. Buradan da anlamadıysan bu kötü gidişata dur deyip ince ayar yapacağız dedi. 'FINDIK 15 LİRA OLACAK' Muharrem İnce fındık fiyatının 15 lira olacağını, satılmazsa devletin satın alacağının sözünü vererek, 24 Haziran'da Muharrem İnce Allah'ın izni ile Cumhurbaşkanı olursa Ağustos'ta fındık 15 lira olacak. İsteyen alır isteyen almaz. Kalırsa devlet alacak. Bu Türkiye'de 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Bir köylü çocuğu olarak söz veriyorum. Köylüyü, orman köylüsünü, çiftçiyi ezdirmeyeceğiz. 16 yıl sonunda bir değişiklik yaptığınızda yeni bir kişiyi seçtiğinizde ne olacak benim farkım Ben size anlatayım. Bir, türbanlı-türbansız ayrımı olmayacak. İki, her şeyi ithal ederiz yok öyle bir şey. Her şeyi üretiriz. Üç oyun başlayınca kural değişmeyecek. Bir iş adamı yatırım yapacak. Çalışmalarını yapıyor tam başlayacak kural değişiyor. Böyle bir şey olmayacak. Dört çocuklarımızın gireceği sınava 9 ay, 7 ay, 4 ay, 2 ay kala değişiklik olmuş. Maç başlamış kuralı değiştiriyorsunuz. Siz 24 Haziran'da sınava girecektiniz şimdi kabine gireceksiniz. Sizle dalga geçiyorlar. Siz de bunları paketleyin diye konuştu. 'BENİM DÖNEMİMDE DAMADIM BAKAN OLMAYACAK' Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı döneminde adil rekabet olacağını ifade ederek, şöyle konuştuTEOG'u kaldırın, faizi indirin, üniversiteleri bölün, Başakşehir maçına gidin gibi açıklamalar olmayacak. Cumhurbaşkanı ulu orta ayaküstü konuşma yapmaz. Devlet yönetmek incelik ister. 40 kere düşünüp bir kere yapacağız. Benim dönemimde damadım bakan olmayacak. Benim dönemimde oğlumun vakfı olmayacak. Benim dönemimde adil rekabet olacak. Muharrem İnce'nin döneminde ihaleler peşkeş çekilmeyecek. İnsan atıl kalmayacak. 3,5 tarafı denizlerle çevirili ülkemizde denizler atıl kalmayacak. Balıkçılık deniz taşımacılığı geliştirilecek. Sanayinin yüzde 21'i atıl durumda. Onu harekete geçireceğiz. Bereketli topraklarımız boş duruyor. Oraları ekip biçeceğiz. En önemlisi uzlaşmayı sağlayacağız. Barışacağız 'CUMHURBAŞKANINI ELEŞTİRMEK İÇİN TWİT ATAMAYAN GENÇ YARATICI OLAMAZ' Muharrem İnce gençleri iyi yetiştireceklerini belirterek, şöyle konuştu Türkiye niye zenginleşemiyor. Onu bir anlatayım. Bir Türkiye'de tekstilde üretim yapıyoruz. Televizyon üretiyoruz ama boşa çalışan kasnak gibiyiz. Üretiyoruz ama para kazanamıyoruz. Çünkü marka yok. Teknoloji yok, tasarım yok. İtalyan elbisesine dünyada 15 bin lira para veriyorlar. Elbise Türkiye'de dikiliyor sen kazanıyorsun 5 lira. Bir otomobilden Türkiye 100 Euro kazanıyor. Çerez parası gibi. Koca otomobil ama senin markan yok. Senin tasarımın yok, teknolojin yok. Şimdi gençler tasarımla, markayla, teknoloji ile ilgilenecek. Hangi gençler Özgür gençler. Cumhurbaşkanını eleştirmek için twit atamayan genç yaratıcı olamaz. Hiçbir şey yapamaz o. Gençleri iyi eğiteceğiz. Gençler; hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Talan ekonomisi değil, israf ekonomisi değil, insaf üretim ekonomisi üreteceğiz. Birlikte üretip adil bölüşeceğiz. Siz teknolojiyi tasarımı öğreneceksiniz, marka oluşturacaksınız. Kulağınıza küpe olsun. Markada olmazsan arkada olursun. Oysa sizin önde olmanız lazım. Bunu gerçekleştireceğiz. Gençlere sesleniyorum önümüzdeki 4 yılda 16 yeni meslek çıkacak. Çözüm mimarlığı, robot koordinatörlüğü, mekatronik mühendisliği gibi meslekler konuşulacak. Yeni dünyaya, geleceğe sesleniyorum ben. Geleceği konuşacağız. İnsanoğlu önce su buharını keşfetti. Suyun gücünden yararlandı. Sonra elektriği buldu. Sonra elektroniği buldu. Şimdi makine nesne, insan makine etkileşimi. Aynı bant üzerine sana bana ona farklı ürünler. Bunu kavrayamazsak 100 yıl yoksul kalırız. Sizi iyi eğiteceğiz. Siz ülkemizi zengin edeceksiniz. Emeklilere daha çok para vereceğiz 'CUMHURBAŞKANI OLAYIM DOLAR BİR GÜNDE DÜŞMEZSE BEN NE OLAYIM' Cumhurbaşkanı olduğu gün doların düşeceğini ifade eden Muharrem İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü Cumhurbaşkanı olayım, bir günde dolar düşmezse ben ne olayım. Düşüşünü görecekler. Muharrem İnce'nin vaadi; Demokrasi hukuk devleti, hedefimiz Avrupa Birliği'ne girmek. Onlara şunu anlatacağız. Sizin de bize ihtiyacınız var diyeceğiz. Genç nüfusumuzu eğiteceğiz. Onlar da size faydalı olacak diyeceğiz. İş adamlarına diyorum ki rahat olun. İstihdam yapıp verimli üretim yapan herkesin yanında olacağız. Cumhurbaşkanlığı ihale takip merkezi olmayacak. Kimse sizden pay istemeyecek Muharrem İnce öğretmenlik yaptığı dönemde uzun süren derslerde ilgiyi yeniden kendisine çekmek için fıkralar anlattığını ifade ederek, Mustafa Sandal'ın 'Araba' şarkısından esinlenerek, Sarayı da var güzel mi güzel. Uçakları da var özel mi özel. İçinde sevgi yok. Maalesef onun için de hiç şansı yok diye konuştu. Kalabalığa Size bir bilmece soracağım diyen İnce, Sarayı var kral değil. Uçağı var pilot değil, parası var helal değil. Gerisini söylemem dedi.

