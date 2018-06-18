İnce: Sürekli geçmişi kötülüyor ama Çiller'den medet umuyor (2)

GAZİANTEP'TE KONUŞTU

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kahramanmaraş'ın ardından Gaziantep'te, partisince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Seçim bildirgesindeki vaatleri burada da anlatan İnce, 43 gündür yürüttüğü seçim kampanyası kapsamında 99'uncu mitingini Gaziantep'te gerçekleştirdiğini söyledi. Gaziantep'teki kadar kalabalıkla karşılaşmadığını anlatan İnce "Milletin isteğiyle bu iş tamam. İlk kez bir seçimin kaybedeni olmayacak. Herkes kazanacak. Ülkücü, AK Partili, İYİ Partili, CHP'li, sağcı, solcu kazanacak. Herkes kazanacak" dedi.

Cumhurbaşkanı seçildiğinde Türkiye'nin birbirini kucaklayan bir ülke haline geleceğini ifade eden İnce, "Önce barışacağız, hem de hemen. Millete yalan söylemeden, herkesin gözünün önünde kimseyi kandırmadan, sanayimizin atıl kalan yüzde 25'ini harekete geçireceğiz. Meralarımızı, tarım alanlarımızı değerlendireceğiz. Yatırımcıların önünü açıp KOBİ'leri destekleyeceğiz. Siyaset biliyorsunuz uzun ince bir yoldur. Uzun kısmı bitti, ince kısmı başlıyor. Türkiye nefes alacak. Barışacak, büyüyecek ve adil bölüşeceğiz" diye konuştu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANINI ELEŞTİRDİ

İnce, aleyhinde konuşan bürokratları da eleştirirken, "Diyanet İşleri Başkanı da kıraathane övgüsü yapıyor. Memleketin haline bak. Danıştay üyesi aleyhimde tweet atıyor. Hakim, milletvekili adayıyla esnaf ziyareti yapıyor. Ey Diyanet İşleri Başkanı yapma bunu, yanlış yapıyorsun, ortada bir seçim var. Sen en üstteki din adamısın. Dinimize zarar veriyorsun, yazık günahtır, bu işe karışma ayıp. Seçim yaklaşınca camiden çıkmadığımı söylüyor. Bak ben senin gibi yalancı değilim. 5 vakit namaz kılmıyorum, Allah affetsin. Ama 15 yaşından beri cumaya gidiyorum. Ben böyle öğrendim, böyle yaşıyorum, böyle mutluyum. Seçim yaklaşınca gidenlerden değilim. Seçimden önce 'Muharrem İnce'nin camide fotoğrafı var mı?' diyor. Biz camiye fotoğraf çektirmek için değil, ibadete gidiyoruz. Bakın pazar günü seçim var, herhalde önümüzdeki cuma da beni camide görürse herhalde 'Gelme' diyecek. Sen nasıl Müslümansın? Yalan, kul hakkı sende. Sana mı kaldı bu işler? Ayıp, insan böyle bir laf eder mi?" dedi.

Muharrem İnce, bir babanın evlatları arasında ayrım yapmayacağı gibi cumhurbaşkanının da vatandaşları arasında ayrım yapmayacağını kaydederek, şunları söyledi:

"Erdoğan kazanırsa dolar 8- 10 lira olur. Ben kazanırsam dolar düşer, Türkiye'ye demokrasi gelir. Piyasaya güven gelir. Gaziantep buna hazır mı? Gaziantep büyük bir değişime, huzur projesine, kucaklaşmaya, refah toplumuna hazır. Hep birlikte kavuşacağız. Bir baba evlatları arasında ayrım yapar mı? Bir cumhurbaşkanı da yapmaz. İmam hatipliler de fen liseliler de, sağcılar da solcular da, başı açıklar da kapalılar da, Türkler de Kürtler de, Alevi çocukları da Sünni çocukları da, başka inanç topluluklarından olanlar da benim çocuklarım."