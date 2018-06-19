İnce: Terör örgütleriyle amansız mücadele edilecek (6)

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hatay mitinginde, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde 100 gün içinde yapacaklarını anlattı. İnce, "OHAL'i kaldıracağım. Terör örgütleriyle amansız mücadele edilecek. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi'ni hemen atayacağım. Suriye'nin toprak bütünlüğü esas olacak. Cemevlerinin statüsünü 100 gün içinde ibadethane olarak değiştireceğiz" dedi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Sevgi Parkı'nın önündeki alanda kalabalığa hitap eden İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ilk haftadan başlayıp, 100'üncü güne kadar yapacaklarını sıraladı. İnce, "OHAL'i kaldıracağım. Merkez Bankası özerk bir yapıya kavuşacak. Bakanlar Kurulu'nu toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yapacağım. Yani bakanlar arasında liyakat esas olacak; ama toplumu da kucaklayacak her kesimden insan olacak. Terör örgütleriyle amansız bir mücadele edilecek. Passolig'i hemen kaldıracağım. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi'ni hemen atayacağım. Suriye'nin toprak bütünlüğü esas olacaktır. Bağımsız, tarafsız, adil bir yargı için cumhurbaşkanı salona girdiğinde ayağa kalkmayacak yargıçlar arıyorum. 100 gün içinde 81 milyonun, sizlere şeref sözü, hiçbirinizin telefonu dinlenmeyecek" diye konuştu. 'KAPATILAN ASKERİ KURUMLARI AÇACAĞIM' Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilenlere seslenen İnce, "KHK ile işten atılan kardeşlerim. Hakkınızda bir dava açılmışsa dava sonucunu bekleyeceğiz; ama KHK ile atılmışsın, hakkında dava açılmamış, hemen işe iade edileceksin. Başta Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere kapatılan askeri kurumları hemen açacağım" dedi. Vaatlerini sıralamaya devam eden İnce, şunları kaydetti: "Medya ile ilgili yasalar çıkaracağız. Medya yalaka olmaktan vazgeçecek. Aynı yalakalığı bana yapacaklar; ama ben istemiyorum. Cemevlerinin statüsünü 100 gün içinde ibadethane olarak değiştireceğiz hemen. Kamuda yükselmenin kurallarını koyacağız. Kimse senin mezhebine, cinsiyetine bakmayacak. 100 gün içinde 3600 ek göstergeyi vereceğiz. Ekonomiyle ilgili kurumların özerkliğini sağlayacağız. SAB ile müzakereleri hızlandıracağız. Hemen masaya oturacağız. Hemen Avrupa turu atıp, yeni Türkiye'yi anlatacağız. Bölünen bütün üniversiteleri birleştireceğiz. Hiçbir okulda ücret alınmayacak. Sınavlara ücretle girilmeyecek. 24 Kasım'da her öğretmene 1 maaş ikramiye vereceğiz. 24 Haziran'dan sonra mülakatı kaldıracağız. Çiftçinin mazotu 3 lira olacak. En düşük emekli maaşı 1500 TL olacak. 100 gün içinde çocuk bezindeki KDV inecek. Engelli kardeşim, 100 gün içinde Marmaris'teki yazlık sarayda tatil yapmaya başlayacaksınız." 'DİNDAR NESİL YETİŞTİRMEK AİLENİN İŞİDİR' Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda din eğitiminde değişiklik yapacaklarını belirten Muharrem İnce, "Dindar nesil yetiştirmek ailenin işidir. Buna karşı değilim; ama buna aile karar verir. Ben değil, devlet değil. Din eğitimini şöyle yapacağız. Muhafazakar bir aile diyorsa ki 'Benim çocuğuma 2 saat din dersi yetmez; ben fıkıh istiyorum, kelam, hadis istiyorum' derse seçmeli ders olarak 'Baş üstüne' deyip, o dersleri veririz. Ama bir başka aile diyorsa ki 'Ben zorunlu bu din dersini istemiyorum' ona da vermiyoruz. İsteyene istediği kadar, istemeyene yok. Böyle düzenleyeceğiz. Sizin çocuklarınıza ben güzel hayaller kurduracağım. Sizin çocuklarınıza matematik öğreteceğiz, yabancı dil öğreteceğiz, 'nitelikli- niteliksiz' okul ayrımını kaldıracağız. Ayın 22'sinde sınavlar açıklanacaktı. Ne yaptılar? 26'sına aldılar. Niye? Çocuklar açıkta kalacak çünkü. Veliler size sesleniyorum; bu aldatmacaya bir son verelim. Hep birlikte 24 Haziran'da özgür bir Türkiye'nin hayalini kuralım" diye konuştu.

