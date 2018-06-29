İnce, teşekkür ziyaretlerine Erzurum'dan başlayacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, illere yapacağı teşekkür ziyaretlerine Erzurum'dan başlayacak.
Teşekkür ziyaretleri kapsamında İnce'nin ilk olarak 4 Temmuz Çarşamba günü Erzurum'a gideceği bildirildi.
İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, gidemediği illerden başlamak üzere 81 ilin tamamına teşekkür ziyaretinde bulunacağını duyurmuştu.
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