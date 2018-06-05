İnce, Yenimahalle, Keçiören ve Pursaklar'ı turladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Meydanlarda 'ekonomiden anlamaz, çırak' diyor. Madem ben anlamıyorum, gerçi diplomanı henüz göremedik ama diyelim ki ekonomistsin, istediğin bir kanalda, yanına istediğin kadar danışman al, prompterini de al ben tek başıma geleceğim, ekonomi tartışalım, o yoksa, dış politikayı, sanayiyi, tarımı tartışalım." dedi. İnce, seçim çalışmaları kapsamında Yenimahalle, Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde vatandaşlara hitap etti. İlk olarak Yenimahalle'ye bağlı Batıkent meydanında toplanan kalabalığa seslenen İnce, Türkiye'nin büyük sorunları olduğunu ancak bunların tamamını çözeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır mitingine atıfta bulunan İnce, "Birileri yazmış onu okuyor, Kürt sorunu birilerinin yazdığı metinle çözülmez, camdan çözülmez. Kürt sorununu çözmek için yürekten, ciğerden, candan konuşan birisi lazım." diye konuştu. İnce, Erdoğan'ın insanlar arasında ayrım yaptığını iddia ederek, şunları kaydetti: "Sevgiliği Erdoğan, çok iyi biliyorum, sen insanların bir kısmını sevmiyorsun. Alevileri sevmiyorsun, Kürtleri sevmiyorsun, solcuları sevmiyorsun, böyle yapma bu doğru değil. Ama ben bu ülkenin 81 milyonunu seviyorum. 'Muharrem İnce seçilirse imam hatipler kapanıyor.' diyor. Ben üç sene imam hatipde öğretmenlik yaptım, o çocuklara sor bakalım atom fiziğini anlatmadım mı, hafta sonu okulda ücretsiz ders vermedim mi? Bir baba nasıl ki evlatları arasında ayrım yapmazsa bir cumhurbaşkanı da öğrencileri arasında ayrım yapmaz. Fen lisesindekiler de imam hatip lisesindekiler de benim öğrencimdir. Başı açık da başı kapalı da benim öğrencimdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın prompter harici konuşmadığını ileri süren İnce, "Benim rakibim Erdoğan mı, prompter mi? Türkiye'nin en büyük hatibi promtermiş meğer. Prompter bozulursa reklam alsın araya. Kılavuzu prompter olanın..." diye konuştu. İnce, Erdoğan'ın meydanlarda kendisi için "ekonomiden anlamaz çırak" dediğini aktararak, şöyle devam etti: "Madem ben anlamıyorum, gerçi diplomanı henüz göremedik ama diyelim ki ekonomistsin istediğin bir kanalda, yanına istediğin kadar danışman al, prompterini de al, ben tek başıma geleceğim, ekonomi tartışalım, o yoksa, dış politikayı, sanayiyi, tarımı tartışalım. Ziyarete gittim kendisine başarılar dilemek için, 'Bay Kemal seni harcadı.' dedi. Niye dedim? 'Sen CHP'ye Genel Başkan olacaktın şimdi milletvekili bile olamayacaksın' dedi. Ben de 'Sayın Erdoğan öyle değil, Sayın Kılıçdaroğlu birini harcadı ama beni değil, seni harcadı, çünkü genel başkan olamadım ama cumhurbaşkanı olacağım.' dedim." - Markamız yok Ekonominin iyi yönetilmediğini ileri süren İnce, Türkiye'nin yılda 32 milyar dolar borçlara faiz ödediğini belirtti.

Alınan tüm borçların iktidar tarafından "betona gömüldüğünü" savunan İnce, Türkiye'nin dünyadaki ilk yüz marka içinde tek markasının olmadığını dile getirdi. İnce, "Türkiye'de elbise dikiliyor, italyan alıyor buna marka basıyor 1 liralık elbise 15 lira oluyor. Televizyondan 10-15 avro kazanılıyor, niye? Çünkü Türkiye'nin markası yok. Bu markayı özgür gençlerle oluşturacağız. Twit atmaktan korkan gençlerle marka çıkmaz, özgür genç lazım. Türkiye'nin bu kuşatılmışlığından birlikte çıkacağız, benim en büyük projem huzur." diye konuştu. Türkiye'nin her yerine gitmeye çalıştığını anlatan İnce, alandakilere kampanyası için para yatırıp yatırmadıklarını sordu. Muharrem İnce, "Miktar önemli değil 1 lira yatır ama yatır. Sizin o yatırdığınız paralarla uçak kiralıyorum. 8 kişilik bir uçak. Acayip sallıyor, çok korkutuyor ama yılmak yok devam." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin konuşmadığı şeyleri konuşmuş gibi meydanlarda anlattığını söyleyen İnce, "Emin olun ağzıma TİKA'yı hiç almadım. Hastaneleri yıkacakmış diyor, köprüleri yıkacakmış diyor. O kadar sınırı aştılar ki Samsun'da bir bisiklet verdiler, bisiklet resmimi caminin içine yerleştirmişler, camide bisiklete biniyor diyorlar. Zavallı bunlar..." açıklamasını yaptı.

Korgeneral Metin Temel'le ilgili sözlerini hatırlatan Muharrem İnce, şunları kaydetti: "O general bir kahramanmış. Olabilir. Kahraman olması, siyasete bulaşmasını gerektirmez. Kahramanlığına bir ödül verirsin, siyasete bulaştığı için de apoletlerini sökersin. Herkes yerini bilecek. Fevzi Çakmak kahramanda Fevzi Çakmak'tan daha büyük mü kahraman? Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanı, mareşal. Birgün Atatürk'e geliyor 'Şu şu şu bakanın beğenmiyorum yaptıklarını. Bunlar böyle olmamalı.' diyor. Atatürk diyor ki Fevzi Çakmak'a, 'Çok mu merak ediyorsun nasıl yaptıklarını, önce şu üniformanı çıkart, gel bakanları sonra eleştir.' Kural olacak, kural. Memleketin canına okudular. Memlekette kural yok. Devletin çivisi çıktı, şımarık, yalaka bir bürokrasi, hepsi devletin memuru olacak, Muharrem İnce'nin değil. Bunu başaracağız. Umutlarınızı tazeleyin." Alandakilerin alkışlaması üzerine İnce, bir doktor arkadaşının kendisine "Vitamin alıyor musun?" diye sorduğunu anlattı. İnce, "Ne alıyorsun?' dedi, alkış dedim. Bundan iyi vitamin mi var? Bundan iyi vitamin olur mu?" diye konuştu.

- "Türkiye'yi barıştıracağız İnce, daha sonra Yenimahalle Ragıp Tüzün Caddesi üzerindeki parkta toplanan kalabalığa hitap etti. "Türkiye'nin sorunları büyük, bunu yorgun bir kişi çözemez." diyen İnce, "Türkiye'ye yeni bir yüz lazım. 'Biz' diyeceğiz, hepimiz beraber çalışacağız. Herkesi kucaklamamız lazım. Birinci projemiz barış, Türkiye'yi barıştıracağız. Bu barışla birlikte umut demeti olacağız." ifadesini kullandı. Ekonomi alanında eleştirilerde bulunan İnce, iktidarın aldığı 320 milyar dolar borçla fabrika yapmadığını ve betona gömdüğünü iddia etti. İnce, "Erdoğan Türkiye'yi Washington'dan, Brüksel'den yönetiyor. Ben Ankara’dan yöneteceğim Ankara'dan" değerlendirmesini yaptı. - "Türkiye tercih yapacak Keçiören ilçesindeki konuşmasında İnce, Türkiye'nin 24 Haziran'da bir tercih yapacağını söyledi. Cumhurbaşkanı adayı İnce, şöyle konuştu: "Bir yanda yorgun, bıkkın, 16 yıldır sorunları çözememiş, meydanlarda 'ey ey' diye bağıran birisi var. Bir de yeni birisi var. Umut diyor, gelecek diyor, gençler diyor, ekonomi diyor. Türkiye'nin barışmaya, yeni bir umuda ihtiyacı var. Bunu birlikte başaracağız. Sayın Erdoğan kendisine yerli ve milli diyor. Sanki o yerli de biz Fransa'dan geldik, biz nereden geldik? İnek yabancı, saman yabancı, onun sütü bile yabancı neresi yerli. Madem yerlisin o sarayın mermerleri Afyon mermeri mi, Hindistan mermeri mi? Senin içtiğin çayın bardağı bir lira, o kilosu 4 bin 500 lira olan beyaz çay içiyor. Senin gecekondun var, onun bin 150 odalı sarayı var, beş tane de İstanbul'da var oda yetmedi Marmaris'e 300 odalı yaptırıyor, Allah'ın izni milletin desteği ile seçildiğimde ben sarayda oturmayacağım. Orayı gençlere vereceğim."