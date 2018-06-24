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İnce, YSK önünde konuştu: Milletin hakkını korumak için buradayız

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 17:25 | Son Güncelleme

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, YSK önünde yaptığı açıklamada, "Ne yaparlarsa yapsınlar kazanacağız.

ANKARA (DHA) - CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, YSK önünde yaptığı açıklamada, "Ne yaparlarsa yapsınlar kazanacağız. Sandıkları asla terk etmemelerini Anadolu Ajansı’nın gidip Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı yerlerden başlayıp numara çekeceğini toplumu yanılsatacağını referandumda nasıl yüzde 68’ten başlayıp yüzde 50’lere düştüğünü hepimiz biliyoruz. Aynı numarayı yine yapacaklar. Buna inanmamaları sonucun çok iyi olacağından hiçbir kuşku duymuyorum. Sandıkları asla terk etmeyin. Islak imzalı tutanakları almadan sandık başlarından ayrılmayın. İmzaları yetkililere teslim ettikten sonra bütün yurttaşlarımıza sesleniyorum seçim kurullarının önüne gidin. Ben buradayım hakkınızı korumak için milletin hakkını korumak için buradayız. YSK üyelerine tavsiyede bulunuyoruz; sadece görevinizi doğru yapın yasalara, anayasaya uyarak yapın. Kimseden korkmayın, adil bir yarış istiyoruz" dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde açıklama yaptı. İnce, "Şu anda sandıklar açıldı. Bütün sandık görevlilerimizden şunu rica ediyorum. Anadolu Ajansı bu seçimi belirlemeyecek bu seçimi millet belirleyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar kazanacağız. Sandıkları asla terk etmemelerini Anadolu Ajansı’nın gidip Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı yerlerden başlayıp numara çekeceğini toplumu yanılsatacağını referandumda nasıl yüzde 68’ten başlayıp yüzde 50’lere düştüğünü hepimiz biliyoruz. Aynı numarayı yine yapacaklar. Buna inanmamaları sonucun çok iyi olacağından hiçbir kuşku duymuyorum. Sandıkları asla terk etmeyin. Islak imzalı tutanakları almadan sandık başlarından ayrılmayın. İmzaları yetkililere teslim ettikten sonra bütün yurttaşlarımıza sesleniyorum seçim kurullarının önüne gidin. Ben buradayım hakkınızı korumak için milletin hakkını korumak için buradayız. YSK üyelerine tavsiyede bulunuyoruz; sadece görevinizi doğru yapın yasalara, anayasaya uyarak yapın. Kimseden korkmayın, adil bir yarış istiyoruz. Çıkacak sonuçta sakın taşkınlık yapılmamasını istiyorum. Anlayışlı bir biçimde sıcak bir sohbet içinde sonucu kabullenmelerini taşkınlığa sebebiyet vermemelerini istiyorum. Tedirgin olmayın, korkmayın YSK’ya en yakın mesafede sonuçları izliyor olacağım. Avukat arkadaşlarım cübbelerini hazır tutsunlar demiştim. Cümlemin arkasındayım benden haber beklesinler. Onlarda da sandık başında olsunlar. Sakın moral bozucu haberlere inanmasınlar. Kasıtlı olarak yapacaklar bunu geçmişte yaptıkları gibi. Umarım yeniden YSK’nın önüne gelmek zorunda kalmam" diye konuştu

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