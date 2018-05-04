İnce'den Baykal'a ziyaret

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, hastanede tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti.

Birinci Meclis önünde yaptığı basın açıklaması ile kampanya sürecini başlatan İnce, daha sonra geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavisi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde süren Baykal'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Hastane çıkışında, beraberindeki CHP TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün ile basın mensuplarına açıklamada bulunan İnce, "Sayın Tüzün'ün de benim de ustamdır, ustamızdır Sayın Deniz Baykal." dedi.

İnce, şöyle konuştu:

"Sayın Baykal, bizi siyasete başlatan, bizi siyasette var eden kişidir. Bir yola çıkarken ustanın duasını almadan çıkamazdık. Onun tavsiyelerini dinlemeden çıkamazdık. Sayın Baykal, gayet sağlıklıydı. Birtakım uyarılarda bulundu, kampanya ile ilgili uyarılarda bulundu. Yine Sayın Baykal, Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehditleri değerlendirdi. Bu konularda dikkatli olmamız gerektiğini aktardı. Gerçekten Türkiye sorunlarına kafa yormaya devam ediyor. Onlara çareler, çözümler üretmeye devam ediyor. Sağlıklı bir biçimde yakında aramızda olacak. Kendisinin hayır duasını alarak yolumuza devam ediyoruz."