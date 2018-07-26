CHP'li Muharrem İnce, "Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında." ifadesini kullandı.
İnce, Twitter hesabından, CHP'deki olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.
Muharrem İnce, "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında." mesajını paylaştı.
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