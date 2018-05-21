İnce'den 'sesim kısıldı' açıklaması

ZONGULDAK, (DHA)- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yarın yapılacağı duyurulan Bartın ve Zonguldak mitinglerini sesi kısıldığı gerekçesiyle erteleyebileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı adayı İnce, yarın saat 14.00'de Bartın'da, saat 17.00'da ise Zonguldak'ta miting yapacaktı. İnce, twitter hesabından "Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz" paylaşımında bulundu.

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