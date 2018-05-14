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İnce'den "Washington'daki büyükelçiyi çekin" çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 20:03 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: - "Amerika ve İsrail, Ortadoğu'da kalıcı bir husumet gerçekleştiriyor. Kınıyoruz onları buradan. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlere sesleniyorum, çekin derhal Washington'daki büyükelçiyi. Müslümanlar Filistin'de öldürülürken Türkiye Cumhuriyeti daha aklı başında davranmalıdır" - "Bu ülkede isteyen istediği gibi giyinecek, bizi hiç ilgilendirmez. İster evinde taksın başörtüsünü, ister sokakta taksın, isterse devlet dairesinde taksın, nerede istiyorsa orada taksın. Böyle bir sorunumuz yok" - "O YSK üyelerini Konya'dan uyarıyorum, işinizi adam gibi yapın, tarafsız olun. Avukat arkadaşlarım, cübbelerinizi arabada gezdirin, her an sizi davet edebilirim. En az 50 bin cübbeli avukatla o YSK'ye gideceğim. Hiç kimse korkmasın"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Amerika ve İsrail, Ortadoğu'da kalıcı bir husumet gerçekleştiriyor. Kınıyoruz onları buradan. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlere sesleniyorum, çekin derhal Washington'daki büyükelçiyi." dedi.

Konya'da, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda toplanan vatandaşlara seslenen İnce, Türkiye'de sevgi tohumları ekmek istediğini söyledi.

Türkiye'de güneş enerjisi denince akıllara Konya'nın geldiğini belirten İnce, "Güneş enerjisi bizim geleceğimiz. 100 enerji harcıyorsak, potansiyelimiz 130. Yani tükettiğimizi üretiriz, 30 da artar ama o güneş enerjisini depolamak zor iş. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz, tahsillerini artırsınlar, bu işi öğrensinler diye. En kısa sürede Türkiye'deki bilgisayar mühendisi sayısını 10 katına çıkaracağız." diye konuştu.

Ortadoğu'da kötü şeylerin yaşandığına, Müslümanların öldürüldüğüne işaret eden İnce, şöyle devam etti:

"Bugün İsrail'in yaptıklarını gördünüz. 3 büyük dinin merkezi durumundaki Kudüs. Kudüs, Müslümanlar için önemli bir yer. Amerika ve İsrail, Ortadoğu'da kalıcı bir husumet gerçekleştiriyor. Kınıyoruz onları buradan. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlere sesleniyorum, çekin derhal Washington'daki büyükelçiyi. Müslümanlar Filistin'de öldürülürken Türkiye Cumhuriyeti daha aklı başında davranmalıdır. Devlette devamlılık esastır. Allah'ın izniyle Tayyip Erdoğan'ın koltuğuna ben oturduğumda, onun Türkiye Cumhuriyeti adına verdiği sözlerin takipçisiyim."

İnce, cumhurbaşkanı seçilirse Gazze'ye gideceğini dile getirdi.

- "Türkiye Cumhuriyeti devleti çiftçisine borçludur"

Ülkede çiftçiye yeterli desteğin verilmediğini savunan İnce, "2006'da bir kanun çıkardılar. Dediler ki 'Milli gelirin yüzde birini tarımı desteklemeye ayıracağız'. Vermeleri gereken para 30 milyar, verdikleri para 12,7 milyar. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti çiftçisine borçludur, kanun gereği borçludur. Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda, çiftçiye olan o borcumuzu ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çiftçiye mazotu 3 lira ya da 3,5 liradan vermeyi planladıklarını anlatan İnce, "Buğdayın, ana vatanı Türkiye. 20 milyon ton üretiyoruz, 5 milyon ton da dışarıdan alıyoruz. Yani 1 milyar dolarlık buğday alıyoruz. Her sene 1 milyar dolar parayı dışarıdan buğday almaya veriyoruz. Yahu kardeşim, o parayı oraya vereceğine, Suriyelilere vereceğine, dışarıya vereceğine çiftçiye ver de sonra Bulgaristan'dan saman almayalım." dedi.

Cumhurbaşkanı olmak için yeterinde tecrübeli olduğunu ifade eden İnce, 3 Kasım 2002'de milletvekili seçildiğini, o günden bugüne, 16 yıldır aralıksız milletvekilliği yapan 7 kişiden biri olduğunu söyledi.

İnce, şehit yakınları ve gazi maaşlarında düzenleme yapacaklarını, bütün şehit yakınlarına ve gazilere aynı parayı vereceklerini aktardı.

İnsanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan 81 milyonu kucakladığını vurgulayan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkede isteyen istediği gibi giyinecek, bizi hiç ilgilendirmez. İster evinde taksın başörtüsünü, ister sokakta taksın, isterse devlet dairesinde taksın, nerede istiyorsa orada taksın. Böyle bir sorunumuz yok. Türkiye'nin, Filistin'de işlenen insanlık suçuna karşı dik durabilmesi için önce 81 milyonun bir araya gelmesi gerekir. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. 3 'b'; barışacağız, büyüyeceğiz ekonomik olarak, bölüşeceğiz, adil bölüşeceğiz. Slogan şu, 'Her aileye ev, her eve iş'. Bunu yapabiliriz."

- "50 bin avukatla YSK'ye gideceğim"

Alanda birkaç avukatın kendisini dinlemeye cübbeleriyle geldiğine dikkati çeken İnce, şunları kaydetti:

"O YSK üyelerini Konya'dan uyarıyorum, işinizi adam gibi yapın, tarafsız olun. Avukat arkadaşlarım, cübbelerinizi arabada gezdirin, her an sizi davet edebilirim. En az 50 bin cübbeli avukatla o YSK'ye gideceğim. Hiç kimse korkmasın. YSK üyeleri, alavere dalavere peşine girmeyin, abidik gubudik işler yapmayın. Uyarıyorum sizi. Türkiye'nin dört bir sokağına fotoğrafınızı asarım, insan içine çıkamazsınız."

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