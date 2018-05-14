CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Amerika ve İsrail, Ortadoğu'da kalıcı bir husumet gerçekleştiriyor. Kınıyoruz onları buradan. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlere sesleniyorum, çekin derhal Washington'daki büyükelçiyi." dedi. Konya'da, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda toplanan vatandaşlara seslenen İnce, Türkiye'de sevgi tohumları ekmek istediğini söyledi. Türkiye'de güneş enerjisi denince akıllara Konya'nın geldiğini belirten İnce, "Güneş enerjisi bizim geleceğimiz. 100 enerji harcıyorsak, potansiyelimiz 130. Yani tükettiğimizi üretiriz, 30 da artar ama o güneş enerjisini depolamak zor iş. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz, tahsillerini artırsınlar, bu işi öğrensinler diye. En kısa sürede Türkiye'deki bilgisayar mühendisi sayısını 10 katına çıkaracağız." diye konuştu. Ortadoğu'da kötü şeylerin yaşandığına, Müslümanların öldürüldüğüne işaret eden İnce, şöyle devam etti: "Bugün İsrail'in yaptıklarını gördünüz. 3 büyük dinin merkezi durumundaki Kudüs. Kudüs, Müslümanlar için önemli bir yer. Amerika ve İsrail, Ortadoğu'da kalıcı bir husumet gerçekleştiriyor. Kınıyoruz onları buradan. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlere sesleniyorum, çekin derhal Washington'daki büyükelçiyi. Müslümanlar Filistin'de öldürülürken Türkiye Cumhuriyeti daha aklı başında davranmalıdır. Devlette devamlılık esastır. Allah'ın izniyle Tayyip Erdoğan'ın koltuğuna ben oturduğumda, onun Türkiye Cumhuriyeti adına verdiği sözlerin takipçisiyim."

İnce, cumhurbaşkanı seçilirse Gazze'ye gideceğini dile getirdi. - "Türkiye Cumhuriyeti devleti çiftçisine borçludur" Ülkede çiftçiye yeterli desteğin verilmediğini savunan İnce, "2006'da bir kanun çıkardılar. Dediler ki 'Milli gelirin yüzde birini tarımı desteklemeye ayıracağız'. Vermeleri gereken para 30 milyar, verdikleri para 12,7 milyar. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti çiftçisine borçludur, kanun gereği borçludur. Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda, çiftçiye olan o borcumuzu ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Çiftçiye mazotu 3 lira ya da 3,5 liradan vermeyi planladıklarını anlatan İnce, "Buğdayın, ana vatanı Türkiye. 20 milyon ton üretiyoruz, 5 milyon ton da dışarıdan alıyoruz. Yani 1 milyar dolarlık buğday alıyoruz. Her sene 1 milyar dolar parayı dışarıdan buğday almaya veriyoruz. Yahu kardeşim, o parayı oraya vereceğine, Suriyelilere vereceğine, dışarıya vereceğine çiftçiye ver de sonra Bulgaristan'dan saman almayalım." dedi. Cumhurbaşkanı olmak için yeterinde tecrübeli olduğunu ifade eden İnce, 3 Kasım 2002'de milletvekili seçildiğini, o günden bugüne, 16 yıldır aralıksız milletvekilliği yapan 7 kişiden biri olduğunu söyledi.