İnce'nin açıklamalarına CHP'den tepki

MEHMET TOSUN - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile özel bir yemekte bir araya geldi. Bu özel görüşmedeki konuların bir bölümünün alınıp ana bağlamından koparılıp verilmesi yakışık almamıştır. Siyasi nezaketle uyuşmayan bir tutum. Gündemimizde kurultay yok." dedi.

Tezcan, AA muhabirine, İnce'nin açıklamalarına yönelik değerlendirmede bulundu.

CHP'nin 24 Haziran seçimleriyle ilgili analizlerini ilgili kurullarında yapacağını belirten Tezcan, "Parti, her seçim sonrası ortaya atılan kurultay tartışmalarından yoruldu. Bu kurultay tartışmaları, parti içi iktidar paylaşımını merkeze alan tartışmalar, partinin sağlıklı değerlendirme yapmasını engelliyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ve CHP'nin önünde yerel seçimlerin olduğuna dikkati çeken Tezcan, partilerinin sükunetle, sağ duyuyla süreci yönetmekte kararlı olduğunu vurguladı.

Tezcan, gelecek günlerde partinin yetkili kurullarında bundan sonra izlenecek yol haritasını belirleyeceklerini dile getirerek herkesi bu sorumluluk içerisinde hareket etmeye davet etti.