İnce'nin Ankara mitingi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçildiğinde mevcut yönetime ilaveleri olacağını belirterek, "Girişimciliği ilave edeceğim, Sanayi ve Girişimcilik Bakanlığı kuracağım, esnafı ilave edeceğim, Ticaret ve Esnaf Bakanlığı kuracağım." dedi. İnce, Anadolu Meydanı'nda düzenlenen Ankara Mitingi'ne gelişinde, eşi Ülkü İnce ile alandakileri selamladı. Sözlerine, "Küllerimizden yeniden doğduğumuz şehir Ankara, milli müdafaanın cefakar şehri, Seymenlerin şehri Ankara, mütevazı Çankaya'dan muhteşem Cumhuriyeti kuran Ankara. Bozkırın yeşile, cehaletin bilime dönüştüğü Ankara. Bağımsızlık ruhun ilk yeşerdiği şehir Ankara." diyerek başlayan İnce, bugün 106'ncı mitingini düzenlediğini belirtti. Anadolu Meydanı'nın ucu bucağının görünmediğini anlatan Muharrem İnce, alandakilerden birbirlerini sıkıştırmamalarını istedi. "Şimdi Allah'ın izniyle, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde neler yapacağımı anlatacağım." diyen Muharrem İnce, şöyle konuştu: "Önce şunu söyleyelim, Pazar günü ben yok, sen yok, o yok, biz var biz. Şimdiden söylüyorum, ben 50 günde evimde ya 2 gece yattım ya 3 gece. Yarın akşamdan itibaren sıra sizde. Pazar sabahı geç kalmayın, okulların bahçesinde yatın cumartesi akşamı. Pazar günü acıkmayın, Pazar günü uykunuz gelmesin, hasta olmayın. Pazar günü oyunuzu kullandınız, okulun bahçesinde dur, ayrılma. Sonra ilçe, il seçim kuruluna. Pazar günü sabah Yalova'da oyumu kullanıp doğru Ankara'ya geleceğim."

Ankara'da bugün bazı kişiler tarafından üzerinde CHP logosu basılan broşürler dağıtıldığını öğrendiğini aktaran İnce, bunların gerçeklikle ilgisi olmadığını bildirdi. Muharrem İnce, "Üzerlerine, 'Herkes için CHP, biz gelince türbana son' yazmışlar. Bunu yazan ahlaksıza sesleniyorum, terbiyesize sesleniyorum, bunu yazan namussuza sesleniyorum, bunlar sahtekar, bunlar yalancı, bunlar bırak Müslüman olmayı, bunlar insan bile değil. Bu broşürlerin benimle ve CHP ile hiçbir ilgisi yoktur, bunlar paçavradır." diye konuştu. Başörtüsü gibi bir sorunları olmadığını vurgulayan İnce, "Benim cumhurbaşkanlığımda istediğin yerde başörtünü tak, ister evinde, ister sokakta, ister devlet dairesinde tak, korkmadan tak. Böyle bir derdimiz yok." dedi. - "Ankara'yı kimse cezalandıramaz Dünyada Ankara gibi başka bir başkent olmadığını kaydeden İnce, Ankara'dan yurt dışına THY ile değil, AnadoluJet'le gidildiğini aktardı. Muharrem İnce, "Benim cumhurbaşkanlığımda başkent Ankara'yı kimse cezalandıramaz, Ankara'ya THY çalışacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni sistemde devletin yönetim şemasını açıkladığını bildiren İnce, alandaki ekrandan söz konusu şemayı gösterdi. İnce, "Şurada cumhurbaşkanı güneş, etrafında da yalakaları, uyduları. Dünyada böyle bir devlet yönetimi yok. Dünyada böyle bir şirket yönetimi yok, dünyada böyle bir organizasyon şeması yok. Bu, hastalıklı bir yapıdır, tek adam dayatmasıdır. Bu tek akılla Türkiye'yi yöneteceğim demektir. Emin olun ne yaptığını bilmiyor. Yanındakileri değiştirdi, olmadı, bakanlarını değiştirdi olmadı, Çankaya Köşkü'ne değiştirdi olmadı, sen değiştiğin zaman her şey değişecek." diye konuştu. - "Türkiye'de yangın var" "Türkiye'de yangın var, o, 'İtfaiye teşkilatını değiştireceğim' diyor." ifadesini kullanan İnce, seçilmesi durumunda önce yangını söndüreceğini belirtti. Muharrem İnce, şöyle devam etti: "Buradan 81 milyona söz veriyorum, Ankara'da kamu görevlileri hiçbir şekilde tedirgin olmayın, seçimi ben kazanacağım, devlet de tıkır tıkır işleyecek, hiç merak etmeyin. Layıkıya o göreve gelenler, sağcısı, solcusu... Ben bu işlerle ilgilenmiyorum, ilgilendiğim tek şey 'siz o işi biliyor musunuz, bilmiyor musunuz.' Şu andaki mevcut yönetime ilavelerim olacak. Girişimciliği ilave edeceğim, Sanayi ve Girişimcilik Bakanlığı kuracağım, esnafı ilave edeceğim, Ticaret ve Esnaf Bakanlığı kuracağım."

Son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendisi arasında bir köprü polemiği bulunduğuna işaret eden İnce, "Demirel'in yaptığı köpründen gidiş geliş 11 lira. Erdoğan'ınkinden gidiş 114, geliş 114 lira. Demirel'in yaptığı bayramda bedava, Erdoğan'ınki parayla. Dün bana diyor ki 'Paran varsa geç, ne konuşuyorsun.' Sayın Erdoğan, ben milletvekiliyim, benim param var, ben geçerim de kamyoncu nasıl geçecek, benim derdim kamyoncu, o nasıl geçecek? 'Parası olan geçsin' diyor. Yakında şunu derse şaşırmayın, 'Parası olan hastalansın.' Hatta 'Parası olan yaşasın' derse şaşırmayın. Bu kafadaki bir adamdan kurtulmamız lazım. Millet Bahçesi yapıyormuş, mübarek sen dünyanın en büyük milet bahçesinden biri olan Atatürk Orman Çiftliği'ne saray yaptın, ne Millet Bahçesi." açıklamasında bulundu. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "yerli ve milli" olmaktan söz ettiğini ancak bununla alakası olmadığını savundu. İnce, "Mesela 1699'dan 1922'ye kadar 223 sene Osmanlı hep toprak kaybetti, Osmanlı 223 sene kaybetti, 1923'te Mustafa Kemal Paşa ilk kez toprak kazandı. Cumhuriyet döneminde ilk kez toprak kaybettik, Erdoğan, Süleyman Şah Türbesi'ni kaybetti, Erdoğan, Türkiye'yi Washington'dan, Brüksel'den yönetiyor, ben Ankara'dan yöneteceğim." dedi.

- "Bu seçimde kimse kaybetmeyecek" Bu seçimde kimsenin kaybetmeyeceğini belirten İnce, şunları söyledi: "Solcular, muhafazakarlar kaybetmeyecek. Kürtler, Aleviler, başı kapalılar, başı açıklar kaybetmeyecek. Kadınlar, erkekler kaybetmeyecek, gençler kaybetmeyecek. Annelere sesleniyorum, çocuklarınıza iyi eğitim vereceğiz, onlara yabancı dil öğreteceğiz, yurt dışına gönderip tecrübelerini artıracağız. Topraklarımızdan bereket fışkıracak. Okullarımız nitelikli-niteliksiz diye ikiye ayrılmayacak. İşsizliği yüzde 5'in altına düşüreceğiz, bütün bunları yapabilmek için bir yorgun adama değil, bir taze kana ihtiyaç var." Muharrem İnce, 2003'te Başbakan seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık milletvekilleri lojmanlarda oturmayacak, halkın arasında oturacak" dediğini, kendilerinin de bundan umutlandığını aktardı. İnce, "Bütün millet alkışladık, gitti Subayevleri'nde oturdu, milletvekilleri lojmanlarını da kapattı. 'İyi, güzel' dedik, sonra bir baktık Çankaya Köşkü'nü de beğenmedi, bin 150 odalı saray yaptırdı. İstanbul'da 5 saray, Marmaris'te 300 odalı saray yaptırdı. Sarayperest. Ankara'dan açıklıyorum, Allah'ın izni milletin isteği ile cumhurbaşkanı olduğumda Marmaris'teki yazlık sarayı engellilere vereceğim. Bu artık halkın adamı değil, o artık kibirli biri." değerlendirmesinde bulundu.

Muharrem İnce , Erdoğan'ın artık "yorgun, heyecansız ve insanlara tepeden bakan" biri olduğunu iddia ederek, bugünlerde bazı yardımları kaldıracağı yönünde dedikodular yapıldığını aktardı. İnce, doğum yardımı, gebelik yardımı, dul maaşı, şartlı eğitim yardımı, kaymakamlık bursu, yoksullara kira yardımı, engelli bakım yardımı, fakir muhtaç yardımı gibi yardımların kaldırılmasının söz konusu olmayacağını vurgulayarak, "81 milyonun huzurunda söz veriyorum, bu yardımlara asla dokunulmayacak. Temmuz'un sonuna kadar bunların tamamına 100'er lira zam yapılacak." dedi. (Sürecek)

İnce'nin Ankara Mitingi

- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: (1) - "Şu andaki mevcut yönetime ilavelerim olacak. Girişimciliği ilave edeceğim, Sanayi ve Girişimcilik Bakanlığı kuracağım, esnafı ilave edeceğim, Ticaret ve Esnaf Bakanlığı kuracağım" - "Buradan 81 milyona

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