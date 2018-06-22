İnce'nin Ankara mitingi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Bölgede barış politikası uygulayarak 4 milyon Suriyeli'yi davulla zurnayla memleketlerine göndereceğiz. 100 gün içinde tarafsız, bağımsız, etkin bir yargı için en hızlı düzenlemeleri yapacağız. Söz veriyorum, hiçbirinizin telefonu dinlenmeyecek." dedi. İnce, Anadolu Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra 100 gün içinde Olağanüstü hali (OHAL) kaldıracağını belirten Muharrem İnce, Merkez Bankasının 100 gün içinde bağımsız hale geleceğini, terörle mücadele, PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi örgütlerle mücadelenin amansız şekilde sürdürüleceğini vurguladı. İnce, "2002'de Erdoğan iktidara geldiğinde Türkiye, Dünya Kupası'nda üçüncüydü. Bugün Dünya Kupası'nda oynayamıyor, spora siyaseti soktu, siyasallaştırdı. Kulüplerin içişlerine karıştı. Passolig'i getirdi. Buradan söz veriyorum, Passolig'i hemen kaldıracağız." diye konuştu. 100 gün içinde Suriye'ye büyükelçi atayacaklarını anlatan İnce, "Bölgede barış politikası uygulayarak 4 milyon Suriyeliyi davulla zurnayla memleketlerine göndereceğiz. 100 gün içinde tarafsız, bağımsız, etkin bir yargı için en hızlı düzenlemeleri yapacağız. Söz veriyorum, hiçbirinizin telefonu dinlenmeyecek." ifadelerini kullandı.

Askeri okulların, "FETÖ'cü var." gerekçesiyle kapatıldığını bildiren İnce, konuşmasına şöyle devam etti: "Peki, Türkiye'deki hakimlerin üçte biri FETÖ'cü, o zaman hukuk fakültelerini de mi kapatacağız? Sizin huzurunuzda söz veriyorum, başta Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere o askeri okulları açacağız. Polislere, öğretmenlere, hemşirelere, din görevlilerine 3600 ek göstergeyi vereceğiz. Ekonomiyi düzenleyen kurulları bağımsız hale getireceğiz. Cemevlerinin statüsünü ibadethane olarak tanımlayacağız. Kamuda yükselmenin, objektif ölçülerini koyacağız. Seçilir seçilmez 100 gün içinde Avrupa Birliği'nin başkentlerini turlayacağım. Avrupa Birliği hedefimiz öncelikli hedefimiz haline gelecek. Böldükleri üniversiteler var, hangi üniversiteyi bölmüşse o üniversiteyi yeniden birleştireceğiz. Okullar için zorunlu bağış asla alınamayacak. İlkokuldan doktoraya kadar Türkiye'de hiçbir sınav ücreti alınmayacak, bütün sınavlar ücretsiz olacak. Üniversite öğrencileri, 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500 lira gençlik bursu, 500 lira Cumhuriyet bursu, karşılıksız olarak alacaksınız."

- "Öğretmenlere 24 Kasım'da bir maaş ikramiye vereceğiz" Öğretmenlerin, çocukların eğitiminde önemli rolü bulunduğunu kaydeden İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öğretmen olduğum için değil, çocuklarımızı öğretmenlere emanet ettiğimiz için her 24 Kasım'da öğretmenlere bir maaş ikramiye vereceğiz. Mülakatı kaldıracağız, mülakat olmayacak. Mülakat varsa torpil oluyor. Eğer bazı mesleklerde zorunlu mülakat oluyorsa onu da video kaydına alacağız. Mazot, çiftçiye 3 lira olacak. Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. En düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak. Emeklilere verdikleri bin lira, o doğru değil, emeklilere bizim dönemimizde Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bir asgari ücret vereceğiz. Emeklilikte yaşa takılanların sorununu 100 gün içinde çözeceğiz." Çocuk bezinden, yüzde 18 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) alındığına işaret eden Muharrem İnce, çocuk bezindeki KDV'yi indireceğini belirtti. - "İnce gelirse üretim artar, faiz düşer" Pazar günü yapılacak seçimde iki seçenek olduğunu anlatan İnce, şu görüşlerini paylaştı:

"Erdoğan gelirse ne olur, İnce gelirse ne olur? Anlatıyorum, Erdoğan gelirse piyasalarda panik artar, faizler yükselir, dolar yükselir, beton ekonomisi devam eder. Erdoğan gelirse, Suriyeliler gelmeye devam eder, zevk, şatafat, debdebe devlette devam eder. Erdoğan gelirse, telefonların dinlenmeye devam eder, korku düzeni devam eder. Erdoğan gelirse, kindar nesiller yetiştirir. Şimdi öbür tarafa bakalım, İnce gelirse üretim artar, faiz düşer, dolar düşer, kardeş nesiller yetişir. Suriyeliler evine döner, beyin göçü durur, bağımsız mahkemeler gelir, mutfak nefes alır. Üzüldüğüm bir şey var, soğan doları geçmiş halen 'Ustayım' diyor." - "7 kilo verdim, bütün pantolonlar düşüyor" Yeni döneme işaret eden Muharrem İnce, "Ben başlarken, bu iş ikinci tura kalır demiştim, vazgeçtim, pazar günü hallediyoruz. Yalnız (25 Haziran) Pazartesi sabahı bir işim daha çıktı. Pazartesi sabahı terziye uğramam lazım, 7 kilo verdim, bütün pantolonlar düşüyor. Bir iş daha çıktı bana. Pazar günü bu işi halledeceğiz. Hiç kuşkunuz olmasın, ben buna inanıyorum." diye konuştu.

"Kalite, huzur, barış, marka, tasarım, teknoloji"nin, yeni dönemde en fazla duyulacak sözcükler olacağını anlatan İnce, "Hemen barışacağız. Ekonomik olarak büyüyeceğiz, adil bölüşeceğiz." dedi. İnce, Denizli, Bursa ve İstanbul'da moda tasarım akademisi kuracaklarını bildirdi. - Mitinge gelin ve damat sürprizi Bu sırada miting alanında kendisine seslenen gelin ve damadı gören Muharrem İnce, çifti platformun ön tarafına çağırdı. Kurtuluş ve Başak çiftinin, bu akşam Ankara'da düğünleri olacağını öğrenen İnce, kendisinin İstanbul'a gitmesi gerektiğini belirtti. Damadın, "Size destek vermeye geldik." demesi üzerine İnce, "Beni nasıl mutlu ettiniz, Allah da sizi mutlu etsin, bir yastıkta kocayın. Mitingime bebekler, engelli kardeşlerim, hastalar, serum takılı olanlar geldi ama gelinle damat ilk kez geldi. Çok sağolun." diye konuştu. Görevlilerden, gelin ve damadın telefon numaralarını almalarını isteyen İnce, cumhurbaşkanı olduğunda çiftin evine kahve içmeye gideceğini ifade etti. - "Gençler, çağa uydurun"

Gençlere seslenen İnce, "Gençler, çağa uydurun. Ben meydanlarda uzay, nanoteknoloji diyorum, Ay'dan ve Mars'tan maden toplanacak diyorum. Önümüzdeki yıllarda 16 yeni meslek çıkacak diyorum, o da geliyor meydanlara diyor ki 'Kıraathane açacağım, bedava kek var.' diyor. Gündüz keki yedin de akşam yemeği nerede yiyeceksin? O 'Kıraathane açacağım.' diyor, ben fabrika açacağım. O size kemer sıktırıyor, ben devlete kemer sıktıracağım." değerlendirmesini yaptı. "Yeni dönemde, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında ilkemiz şu olacak, kimseyi ayırmayacağız, kayırmayacağız, devletin parasını savurmayacağız." diyen İnce, "halkını, hakkını ve haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağını" bildirdi. "Haddini bilmeyene haddini bildiren bir cumhurbaşkanı olacağını" ifade eden İnce, şunları söyledi: "Her yasama yılının başında üç hesap vereceğim, bir, o yıllık icraatımın hesabını vereceğim. İki, cumhurbaşkanı olarak yaptığım harcamaların hesabını vereceğim. Üç, kişisel paramın hesabını vereceğim hepinize. Yine okulda bilim, camide ibadet, kışlada görev ve liyakat olacak. Camiye, okula ve kışlaya siyaset asla girmeyecek."