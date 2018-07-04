HABER

İnce'nin Erzurum gezisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 12:38 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: - "Siyaset uzun nefesli bir iştir. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sonra olacağını kimse garanti edemez, bakarsın 2 sene sonra oluverir. Onun için hazırlıklı olmak lazım" - "(24 Haziran seçimleri) Bu birinci raunttu, devam edeceğiz, daha buradayım. Yeniden cumhurbaşkanı adayı mısın evet yeniden cumhurbaşkanı adayıyım"

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Siyaset uzun nefesli bir iştir. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sonra olacağını kimse garanti edemez, bakarsın 2 sene sonra oluverir. Onun için hazırlıklı olmak lazım." dedi.

Muharrem İnce, CHP Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinin ardından yürüyerek İYİ Parti İl Başkanlığına geçerken vatandaşlarla tokalaştı ve fotoğraf çektirdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan İnce, kendisini karşılamalarından ötürü İYİ Parti temsilcilerine teşekkür etti.

İnce, "Erzurum'a gelince CHP'den sonra size de uğramak istedim. Çok naziksiniz, sağ olun kabul ettiniz. Geçmiş bir kampanyayı bitirdik ve önümüzdeki süreçte sizlere de başarılar diliyoruz. Önümüzde yerel seçimler var ve sizlerle görüşmek sohbet etmek istedik." diye konuştu.

Ziyarette, İYİ Partili bir kişinin "Sizi Erdoğan'a rakip olarak görüyorduk ne oldu da bizim ülkemiz elimizden kaydı gitti" sorusuna İnce şu yanıtı verdi:

"Birincisi ülke elimizden kayıp gitmedi onu düzeltelim, ülke hepimizin ülkesi. İkincisi, siyaset uzun nefesli bir iştir. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sonra olacağını kimse garanti edemez, bakarsın 2 sene sonra oluverir. Onun için hazırlıklı olmak lazım. Hepimizin cumhurbaşkanı olarak yola çıktık. CHP'nin adayıydım, tabi ki CHP''nin milletvekilleri oy birliğiyle beni aday gösterdiler ve 41 yıl sonra yüzde 30 barajını geçtik. Bunu başaracağız, hep birlikte başaracağız."

İnce, 24 Haziran seçimlerine işaret ederek, "Ülke elimizden kayıp gitmez, ülke bizim ülkemiz, hepimizin ülkesi, ben buradayım, yani bir yere gitmedim. Bu birinci raunttu, devam edeceğiz, daha buradayım. Yeniden cumhurbaşkanı adayı mısın evet yeniden cumhurbaşkanı adayıyım." diye konuştu.

- Atatürk Evi'ne ziyaret

Muharrem İnce, daha sonra beraberindekilerle Cumhuriyet Caddesi üzerinden yürüyerek kent merkezindeki Atatürk Evi'ne geçti.

Atatürk Evi'ni ziyaret eden İnce, burada Atatürk'ün hayatını konu alan sinevizyon gösterisini izledi.

Ziyaret sırasında Atatürk Evi önünde toplanan partililer, İnce'ye sevgi gösterisinde bulundu. Bazı gençler de İnce ile özçekim yaptı.

PARTNERSuyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...Suyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...
AK Parti'nin Diyarbakır'dan seçilen 3 milletvekili mazbatasını aldıAK Parti'nin Diyarbakır'dan seçilen 3 milletvekili mazbatasını aldı
Bülent Tüfenkci: Seçimlerin kazananı Erdoğan, kaybedeni KılıçdaroğluBülent Tüfenkci: Seçimlerin kazananı Erdoğan, kaybedeni Kılıçdaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum muharrem ince

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un satış fiyatı belirlendi

Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un satış fiyatı belirlendi

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi

Meral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kenan Sofuoğlu, Meclis'e Lamborghini'yle geldi

Kenan Sofuoğlu, Meclis'e Lamborghini'yle geldi

'Kemal Kılıçdaroğlu sonuna dek direnecek'

'Kemal Kılıçdaroğlu sonuna dek direnecek'

Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

Erdoğan ile Mustafa Destici arasında sürpriz görüşme

Erdoğan ile Mustafa Destici arasında sürpriz görüşme

AK Parti'nin Meclis Başkanı kim olacak? Kritik gelişme

AK Parti'nin Meclis Başkanı kim olacak? Kritik gelişme

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı: Gavurun makinesi olmasa çırılçıplak gezeceğiz

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı: Gavurun makinesi olmasa çırılçıplak gezeceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.