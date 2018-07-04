İnce'nin Erzurum gezisi

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez. Yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, en ciddi hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin." dedi. Muharrem İnce, CHP İl Başkanlığınca Erzurum'daki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, partililerle bir araya geldi. İnce, salona girişinde davul zurnayla karşılandı, Erzurum bar ekibi de gösteri yaptı. İnce, burada yaptığı konuşmada, 4 Mayıs'ta büyük bir yolculuğa çıktıklarını, 51 günlük bir seçim kampanyası yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu: "Sloganımız, 'hepimizin cumhurbaşkanıydı', şimdi 15 milyon oy var helalinden, bu 15 milyon oyu, 30 milyon yapacağız, yani 31 değil, 62, hedef bu olacak. Bunu başaracak mıyız, Allah'ın izniyle, milletin isteğiyle başaracağız. 1699 Osmanlı'nın ilk toprak kaybettiği tarihtir. Osmanlı bizim atalarımız, 223 yıl hep kaybetti, 1699 Karlofça Anlaşması'ndan başladı, 30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz'a kadar hep kaybetti, neden kaybetti, Osmanlı generalleri geri çekilmesini bilmiyordu, yenildiğinde geri çekilmesini bilmiyordu. Mustafa Kemal Paşa, Kütahya ve Eskişehir'de yenilince orduyu Sakarya'nın doğusuna çekti, önce elindeki gücünü ölçtü 'benim gücüm nedir' dedi. Sonra hazırlıklarını yaptı ve 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz'u başlattı ve 30 Ağustos 1922'de savaşı kazandı. 223 yıl hep kaybettik, 223 yıl sonra geri çekilip hazırlıklarını yapıp, savaşa giren birisi savaşı kazandı."

24 Haziran seçimlerini kaybettiklerini ve bunun için bahane üretmeye gerek olmadığını anlatan Muharrem İnce, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez. Yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, en ciddi hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin. Sandıktan çalıyorlar, çaldırmayacaksın. Senin görevin çalıyorlar diye bağırmak değil, çaldırmamak." diye konuştu. - "CHP'yi herkesin partisi yapacağız" Seçime "hepimizin cumhurbaşkanı" sloganıyla girdiklerini hatırlatan İnce, CHP'yi de herkesin partisi yapacaklarını vurguladı. Türkiye'nin, Çankaya'dan, Bakırköy'den, Karşıyaka'dan ibaret olmadığını aktaran İnce, konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye'de Erzurum, Konya var. Neden olmasın, Erzurum Büyükşehir'i almaya gözünü dikemezsen İzmir'de sıkışıp kalırsın. Çankaya'da, Karşıyaka'da, Bakırköy'de sıkışmış... Hayır bizim hedefimiz bu olamaz. Hedef, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını almak olmalı. Onun için hepimizin cumhurbaşkanı, hepimizin partisi ile bunu başarabiliriz. Bunu gençlerle yapacağız, Atatürk'ün 'bütün ümidim gençliktedir' diye bir sözü var. Benim de bütün hayalim bütün ümidim gençliktir. O meydanlar da ne söylerse söylesin, kıraathane, kuantumu yenmiş gibi görünebilir ama asla kuantum kıraathaneye yenilmez. Unutmayın, kuantum mutlaka kazanacaktır, kazanmazsa ülke gelişmez, fakir, işsiz kalırız. Ben nanoteknoloji dedim o bedava kek dedi. Kısa vadede kek kazanmış gibi görünebilir, uzun vadede kekin kazanması mümkün değil."

Muharrem İnce, kuantum, uzay madenciliği, nanoteknoloji demeye devam edeceklerini vurgulayarak, 4 Mayıs'ta başladıkları büyük yolculuğun amacına ulaşacağını bildirdi. Allah'tan tek dileğinin sağlık olduğunu belirten İnce, şu görüşlerini paylaştı: "Hedefimdeki illeri söylüyorum, en öncelikli illeri söylüyorum, Erzurum, Rize, Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, bunlar... rekor kıracağız, merak etmeyin. Erzurum'a mitinge gelemedim, 9,9 da kalmışı, demek ki mitinge gelseydim, barajı aşacakmışız. Büyük sevdalar, büyük yolculuklar, büyük umutlar gençlerle olur. Hedef Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmalı, bunu hedefleyemezsen, başaramazsın, bunu Allah'ın izniyle başaracağız. 9 Eylül 2018 günü bir kampanya başlatacağım, bir yıl sürecek kampanyanın süresi 9 Eylül 2019'a kadar. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1 milyon 250 bin üyesi var. Kampanyam şu, 35 ila 18 yaş arasında partinin üyesi kadar yeni üye istiyorum. 1 milyon 250 bin genç istiyorum, partide gençlerin partisi..." Hedeflerinin 15 milyon oyu 30 milyona ve yüzde 31 oy oranını yüzde 62'ye çıkarmak olduğunu tekrarlayan İnce, partiye üye sayısını gençlerle 2,5 milyon yapmak istediklerini anlattı.