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İnce'nin hedefi 107 miting

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 13:08 | Son Güncelleme

Seçim kampanyasını 4 Mayıs'ta Birinci Meclis önünden başlatan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçen sürede 60'ı il olmak üzere 100 yerde miting gerçekleştirdi - Perşembe İzmir, cuma Ankara, cumartesi günü de İstanbul'da vatandaşlara hitap edecek İnce'nin 65'i il olmak üzere 107 mitingle kampanyasını tamamlaması bekleniyor

BARIŞ GÜNDOĞAN - Seçim kampanyasını 4 Mayıs'ta Birinci Meclis önünden başlatan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçen sürede 60'ı ilde olmak üzere 100 miting gerçekleştirdi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 4 Mayıs'ta CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan İnce'nin mitingileri sürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, seçim kampanyasını Ulus'taki Birinci Meclis önünden başlatan İnce, ilk büyük mitingini memleketi Yalova'da gerçekleştirdi.

Mitinglerini Edirne, Hakkari, Rize, Denizli, Manisa, Konya, Niğde, Aksaray, Çorum ve Amasya'nın da aralarında bulunduğu illerde sürdüren İnce, kampanyasındaki 45 günlük maratonu tamamladı.

İnce, geçen sürede 60 ile giderken, ilçelerde dahil 100 miting yaptı.

İnce, seçim çalışmaları kapsamında Türklerin yoğun olarak yaşadığı Yunanistan'daki Gümülcine ve Bulgaristan'daki Kırcaali şehirlerini de ziyaret etti.

Muharrem İnce, bugün de Hatay ve Antalya'da vatandaşlara hitap edecek.

- Hedef 65 il 107 miting

Kampanyanın son gününe kadar seçim çalışmalarına aralıksız devam edecek İnce'nin 65 ilde miting yapması öngörülüyor.

Muharrem İnce perşembe İzmir, cuma Ankara, cumartesi günü ise İstanbul'da vatandaşlara hitap edecek.

İnce'nin toplam 65'i il olmak üzere 107 mitingle kampanyasını tamamlaması bekleniyor.

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CHP muharrem ince

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