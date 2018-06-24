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İnce'nin memleketinde AK Parti'lilerden kutlama

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 23:40 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde, Muharrem İnce'nin memleketinden 3 milletvekilinden 2'sini çıkartan AK Parti'liler, kutlama yaptı.

İnce'nin memleketinde AK Parti'lilerden kutlama

Süheyla GÖZDERELİLER- Mehmet İNAN/YALOVA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde, Muharrem İnce'nin memleketinden 3 milletvekilinden 2'sini çıkartan AK Parti'liler, kutlama yaptı.
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan AK Parti'liler, sevinç gösterisinde bulundu. Burada konuşma yapan AK Parti 1. Sıra Yalova Milletvekili Adayı Ahmet Büyükgümüş, "Bize yakıştırmalar yapanlara, bizi tahkir etmeye çalışanlara karşı, bu sonuç ne diyor? 'Millet AK Parti’nin yanındadır' diyor. Elimdeki bilgilere göre Yalova’da en yüksek rakam, Kurtköy’de çıktı. Ama bir teşekkürü de özellikle Elmalık’a yapıyoruz. Neden? Elmalık dedi ki; 'Ben Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayım' dedi" diye konuştu. Partililerin 'Vur vur inlesin, Muharrem dinlesin' sloganları üzerine Büyükgümüş, "Durun durun bizim vurmakla işimiz yok. Biz Allah yolunda hizmet için yola çıktık" dedi.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalarda, partililer horon tepti ve halay çekti.

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