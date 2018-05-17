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İnce'nin "Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek" sözleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2018 14:57 | Son Güncelleme

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora: - "Özal'ın ölümünün şüpheli olduğu bilindiği halde, bunun Erdoğan'la ilişkilendirilmeye çalışılarak, Erdoğan'a da benzer bir son hazırlandığı görüşü, algısı ortaya çıkarılması siyasi garabettir, büyük bir talihsizliktir"

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek" sözlerine, "Özal'ın ölümünün şüpheli olduğu bilindiği halde, bunun Erdoğan'la ilişkilendirilmeye çalışılarak, Erdoğan'a da benzer bir son hazırlandığı görüşü, algısı ortaya çıkarılması siyasi garabettir, büyük bir talihsizliktir." yanıtını verdi.

Cora, düzenlediği basın toplantısında, dün Meclisin tatile girdiğini anımsatarak, 26. Dönem'de yoğun yasama çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

26. Dönem'de FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunduğunu anımsatan Cora, "Türkiye birçok darbe yaşadı ama bu kadar kanlı ve sinsi olanını yaşamadı." dedi. Salih Cora, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve milletin topyekun meydanlara inmesiyle Türkiye'nin adete işgalden kurtarıldığını belirtti.

Cora, bu dönemde Mecliste reform niteliğinde yasalar kabul edildiğini anımsattı.

27. Dönem'in terörün olmadığı, vesayet odaklarının kılını kıpırdatmadığı, darbelere tevessül edilmediği, güçlü parlamentonun olduğu, hukukun üstünlüğünün pekiştiği, demokrasinin kökleştiği bir dönem olmasını istediklerini vurgulayan Cora, "Bunu gerçekleştirecek liderimiz ve ak kadrolarımız mevcuttur." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li Cora, bir gazetecinin, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek." dediğini anımsatarak, görüşlerini sorması üzerine, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı sistematik bir şekilde sürekli bir saldırı mevcuttur." diye konuştu.

Bu saldırılara örnekler veren Cora, hiçbirinin tesadüf olmadığını, birbiriyle bağlantısının bulunduğunu anlattı.

- "Şimdiden senaryo peşindeler"

En son 15 Temmuz hain darbe girişimi ile altın vuruş yapılmak istendiğini ifade eden Cora, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız ölüme yürümüştür, kadere inanan birisidir. Kim hangi planı yaparsa yapsın, kurulan tuzakların hepsi boşa çıkacaktır. Muharrem İnce'nin açıklaması talihsiz bir açıklamadır. Özal'ın ölümünün şüpheli olduğu bilindiği halde, bunun Erdoğan'la ilişkilendirilmeye çalışılarak, Erdoğan'a da benzer bir son hazırlandığı görüşü, algısı ortaya çıkarılması siyasi garabettir, büyük bir talihsizliktir. Bu açıklamasını daha da detaylandırıp açıklığa kavuşturmasını bekliyoruz.

Sandıktan çıkacak sonucu kabul edemeyecek olanlar, şimdiden bir senaryo peşindeler. Milletimiz buna fırsat vermeyecektir. Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan, açık ara farkla bu seçimi ilk turda kazanacaktır. Bunu görenler millette karamsarlık tablosu oluşturmaya, korku dünyası oluşturmaya çalışmaktadırlar."

Cora, başka bir soru üzerine de AK Parti olarak, afla alakalı bir çalışmalarının söz konusu olmadığını söyledi.

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AK Parti Trabzon Milletvekili Cumhurbaşkanı adayı muharrem ince özal Recep Tayyip Erdoğan salih cora

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