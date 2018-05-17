AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek" sözlerine, "Özal'ın ölümünün şüpheli olduğu bilindiği halde, bunun Erdoğan'la ilişkilendirilmeye çalışılarak, Erdoğan'a da benzer bir son hazırlandığı görüşü, algısı ortaya çıkarılması siyasi garabettir, büyük bir talihsizliktir." yanıtını verdi.

Cora, düzenlediği basın toplantısında, dün Meclisin tatile girdiğini anımsatarak, 26. Dönem'de yoğun yasama çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

26. Dönem'de FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunduğunu anımsatan Cora, "Türkiye birçok darbe yaşadı ama bu kadar kanlı ve sinsi olanını yaşamadı." dedi. Salih Cora, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve milletin topyekun meydanlara inmesiyle Türkiye'nin adete işgalden kurtarıldığını belirtti.

Cora, bu dönemde Mecliste reform niteliğinde yasalar kabul edildiğini anımsattı.

27. Dönem'in terörün olmadığı, vesayet odaklarının kılını kıpırdatmadığı, darbelere tevessül edilmediği, güçlü parlamentonun olduğu, hukukun üstünlüğünün pekiştiği, demokrasinin kökleştiği bir dönem olmasını istediklerini vurgulayan Cora, "Bunu gerçekleştirecek liderimiz ve ak kadrolarımız mevcuttur." değerlendirmesinde bulundu.