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İnce'nin özür dilediği işçi: Bir anlık heyecanla sahneye çıktım

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 18:48 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün İzmir'deki programında selfie yapmak için çıktığı sahneden korumalar tarafından indirilen İsmail Kalkan'ı (39) arayıp özür diledi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün İzmir'deki programında selfie yapmak için çıktığı sahneden korumalar tarafından indirilen İsmail Kalkan'ı (39) arayıp özür diledi. Aynı zamanda parti üyesi olan Kalkan da bir anlık heyecanla sahneye çıktığını belirterek özür dileğini İnce'ye iletti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında dün İzmir'e geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nın Çiğli'deki açılışında İsmail Kalkan isimli bir vatandaş İnce'yle selfie yapmak için sahneye çıktı. Kalkan, korumalara rağmen İnce'ye ulaştı. Hayranı olduğu cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekilmesinin ardından İsmail Kalkan, Muharrem İnce'nin korumaları tarafından sahneden indirildi. Bu anların görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Korumaların Kalkan'a karşı sert tavrı ise tepki çekti. Bunun üzerine Muharrem İnce, İsmail Kalkan'ı telefonla arayıp özür diledi. İnce, telefon görüşmesinde, "Sahneye çıkınca koruma arkadaşlar sana biraz sert davranmışlar. Benim yanımda çalışanların sorumluluğu da bana aittir. Ben özür diliyorum onların adına, yok sen özür dileme. Kusura bakma olur mu. Haydi bütün aileye selam söyle" dedi.

'BİR ANLIK HEYECANLA SAHNEYE FIRLADIM'

Muharrem İnce'nin kendisini arayıp özür dilemesinden dolayı mahcup olduğunu söyleyen Bayraklı Belediyesi'nde işçi ve CHP üyesi İsmail Kalkan, şunları söyledi:

"Ben Muharrem İnce'ye büyük hayranlık duyuyorum. Kendisini çok seviyorum. Bir anlık heyecanla sahneye fırladım, fotoğraf çektirmek için. Oradaki görevli arkadaşları zor durumda bıraktığım için başta cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve görevli arkadaşlardan kendilerini zor durumda bıraktığım için ben özür dilerim. Kendisi de beni arayıp özür dileyerek halkın cumhurbaşkanı olduğunu gösterdi. Çok heyecanlandım, ben özür diledim. Bu partinin üyesiyim. Bir anlık heyecandan dolayı böyle bir şey yaşandı. Kendisine beni aradığı için teşekkür ederim. 24 Haziran'da hepimizin cumhurbaşkanı olacak."

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