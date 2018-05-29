"İnce'nin peşinden 30 makam aracı geliyor"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Makamıma bisikletle gideceğim." sözüne atıfta bulunarak, "Bergama'nın girişinde kendi makam otobüsünün arkasında 30'a yakın makam aracının olduğunu gördük. Sayın İnce, cumhurbaşkanı olmadan 30'a yakın dört tekerlekli bisiklet almış." dedi.

Dağ, AK Parti Bergama İlçe Başkanlığının Bankalar Caddesi'nde organize ettiği programa katılarak vatandaşlarla sahur yaptı.

Gazetecilere açıklama yapan Dağ, Ankara'daki milletvekili aday tanıtımı toplantısının hemen ardından İzmir'e gelerek seçim çalışmalarına başladıklarını ve sahaya indiklerini ifade etti.

Dağ, "Sahada gerçekten milletimizin çok ciddi bir teveccühünü görüyoruz. Bu da bizi daha da heyecanlandırıyor. Birkaç gündür söylediğimiz iddialı sözlerin alt yapısı var. Bu, sahadaki hareketliliği, sahada partimize olan teveccühü görmemizden kaynaklanıyor." diye konuştu.

AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerinde İzmir'de de başarıyı yakalayacağını ifade eden Dağ, "İnşallah İzmir'de 24 Haziran akşamı çok farklı bir durum söz konusu olacak. Bugün Bergama'da sahur programları icra ediyoruz. Kahvehane toplantıları yaptık ve sahur programımıza geldik. Çok büyük bir ilgiyle karşılandığımızı gördük." şeklinde konuştu.