İnce'ye Ankara mitingi öncesi komşu desteği

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, simit kafede Ankara Yaşamkent'teki komşularıyla bir araya gelerek sohbet etti, cuma namazını Salih Bezci Camisi'nde kıldı.
24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde yoğun bir miting sürecini geride bırakan İnce, seçim mesaisini bugün Ankara'da, yarın da İstanbul'da yapacağı mitinglerle tamamlayacak.
Anadolu Meydanı'nda bugün düzenlenecek Ankara mitingi öncesinde Yaşamkent'teki evinde dinlenen İnce, cuma namazı öncesinde komşularıyla ve vatandaşlarla simit kafede bir süre sohbet etti. Komşularının başarı dilediği İnce, kafede bulunanlar için işletmeciye 200 liralık çay ve simit siparişi verdi.
Daha sonra cuma namazı için Salih Bezci Camisi'ne giden İnce'ye, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da eşlik etti. Cami çıkışında evine kadar yürüyen Muharrem İnce, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
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