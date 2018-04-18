"İnfazın durdurulması kararı vermelisiniz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, "Anayasa Mahkemesi'nin başkan ve üyelerine sesleniyoruz; Ayşe Öğretmen ve 6 aylık bebeğinin adaletsizliğe ve vicdansızlığa kurban gitmemesi için bir an önce tedbiren infazın durdurulması kararı vermelisiniz." ifadesini kullandı.

Erkek, yazılı açıklamasında, öğretmen Ayşe Çelik'in katıldığı bir televizyon programında "çocuklar ölmesin" dediği için 1 yıl 3 ay hapis cezası aldığını belirtti.

Bebeğinin 2 aylık olması nedeniyle ertelenen infazın 20 Nisan'da uygulanmasının öngörüldüğüne değinen Erkek, bunun hukukla ve vicdanla açıklanabilir yanı olmadığını savundu.

"Bu adaletsizliğin yalnızca Anayasa Mahkemesi tarafından tedbiren infazın durdurulması yoluyla engellenebileceğine" dikkati çeken Erkek, "Anayasa Mahkemesinin başkan ve üyelerine sesleniyoruz; Ayşe Öğretmen ve 6 aylık bebeğinin adaletsizliğe ve vicdansızlığa kurban gitmemesi için bir an önce tedbiren infazın durdurulması kararı vermelisiniz." değerlendirmesinde bulundu.