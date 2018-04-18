HABER

"İnfazın durdurulması kararı vermelisiniz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 11:41 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: - "Anayasa Mahkemesinin başkan ve üyelerine sesleniyoruz; Ayşe Öğretmen ve 6 aylık bebeğinin adaletsizliğe ve vicdansızlığa kurban gitmemesi için bir an önce tedbiren infazın durdurulması kararı vermelisiniz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, "Anayasa Mahkemesi'nin başkan ve üyelerine sesleniyoruz; Ayşe Öğretmen ve 6 aylık bebeğinin adaletsizliğe ve vicdansızlığa kurban gitmemesi için bir an önce tedbiren infazın durdurulması kararı vermelisiniz." ifadesini kullandı.

Erkek, yazılı açıklamasında, öğretmen Ayşe Çelik'in katıldığı bir televizyon programında "çocuklar ölmesin" dediği için 1 yıl 3 ay hapis cezası aldığını belirtti.

Bebeğinin 2 aylık olması nedeniyle ertelenen infazın 20 Nisan'da uygulanmasının öngörüldüğüne değinen Erkek, bunun hukukla ve vicdanla açıklanabilir yanı olmadığını savundu.

"Bu adaletsizliğin yalnızca Anayasa Mahkemesi tarafından tedbiren infazın durdurulması yoluyla engellenebileceğine" dikkati çeken Erkek, "Anayasa Mahkemesinin başkan ve üyelerine sesleniyoruz; Ayşe Öğretmen ve 6 aylık bebeğinin adaletsizliğe ve vicdansızlığa kurban gitmemesi için bir an önce tedbiren infazın durdurulması kararı vermelisiniz." değerlendirmesinde bulundu.

3 erken seçim senaryosu!3 erken seçim senaryosu!
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorumKılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorum
İYİ Parti'den flaş açıklama!İYİ Parti'den flaş açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

İsviçre'de şike depremi!

İsviçre'de şike depremi!

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'den Ahmet Necdet Sezer’e ziyaret

CHP'den Ahmet Necdet Sezer’e ziyaret

Bahçeli için 'barajı geçsin anırırım' diyen Yaşar Okuyan'a Ülkü Ocakları'ndan sert yanıt

Bahçeli için 'barajı geçsin anırırım' diyen Yaşar Okuyan'a Ülkü Ocakları'ndan sert yanıt

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan erken seçim açıklaması

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan erken seçim açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türk Büyükelçi Turgut Kural'ın hayatını kaybettiğini duyurdu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türk Büyükelçi Turgut Kural'ın hayatını kaybettiğini duyurdu

AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti'den erken seçim açıklaması

Saadet Partisi ittifak için erken seçim kararını bekliyor!

Saadet Partisi ittifak için erken seçim kararını bekliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.