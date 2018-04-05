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İngiliz milletvekillerinden Mursi raporu: “Hapishane şartları yakında Mursi’yi öldürebilir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 12:20 | Son Güncelleme

İngiliz Parlamentosu milletvekilleri Crispin Plant, Lord Edward ve Dr.

İngiliz Parlamentosu milletvekilleri Crispin Plant, Lord Edward ve Dr. Paul Williams Folks, yayınlandıkları raporda, acil tıbbı müdahale yapılmaması halinde Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’in yakında hayatını kaybedebileceğini açıkladı.
Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında hazırlanan raporda diyabet hastalığı sebebiyle sol gözünün görme yeteneğini kaybettiği, kan şeker düşüklüğünün şuur kaybına yol açtığı belirtildi. İngiliz Parlamenterler gerekli tıbbi desteğin sağlanmaması durumunda, diyabet ve kötü beslenme sebebiyle Mursi’nin hayatı tehlikesinin bulunduğuna dikkat çekti. Mursi’nin kötü şöhret yapmış Tora hapishanesinde kaldığı belirtilen raporda, burada mahkumlara aşağılayıcı cezalar verildiği konusunda yüzlerce rapor yazıldığı, buraya girenlerin ancak ölüsünün çıkabildiğinin söylendiği kaydedildi. İngiliz Parlamenterler hazırladıkları raporda, bütün müracaatlara rağmen Mısır hükumeti tarafından Mursi’nin durumu hakkında hiçbir bilgi verilmediğini belirtti.
Raporda, tıbbi destek alamaması sebebiyle Mursi’nin karaciğer yetersizliği riski ile karşıya kaldığı, hapiste tutulması ve tıbbı destek almamasının hem Mısır hem de uluslararası hukukun ihlali olduğuna vurgu yapıldı.
İngiliz Parlamento Heyeti, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin Mısırlıların menfaatine uygun olarak hareket etmesi, ülkedeki bölünmeyi ortadan kaldırması için yönetimini uluslararası statüye uygun hale getirmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Mısır eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in Arap Baharı olayları ile devrilmesinin ardından ilk halk oylaması ile Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, şimdiki Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi tarafından devrilmişti. Abdulfettah hem Genelkurmay Başkanı hem de Mursi yönetiminde Savunma Bakanıydı.

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