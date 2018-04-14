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İngiliz Savunma Bakanlığı: "Suriye’deki operasyonda şu anda 4 Tornado uçağımız katıldı."

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 04:56 | Son Güncelleme

IHAAW044929-SIY/14-04-2018 - İngiliz Savunma Bakanlığı: "Suriye’deki operasyonda şu anda 4 Tornado uçağımız katıldı." 14.04.2018 04:49:29 TSI NNNN

IHAAW044929-SIY/14-04-2018

- İngiliz Savunma Bakanlığı: "Suriye’deki operasyonda şu anda 4 Tornado uçağımız katıldı."

14.04.2018 04:49:29 TSI
NNNN

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